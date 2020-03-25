Карантин в горах: модель из Дании снялась на природе в купальнике

Модель и фотограф Хелен Кристенсен из Дании опубликовала в Instagram фотографии в купальнике в период самоизоляции.

Кристенсен запечатлена на фоне лесного пейзажа. На ней надет черный купальник собственного бренда.

Внешний вид 51-летней модели восхитил поклонников. Также были и те, кому понравился ее откровенный наряд.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что во время карантина звезды штурмуют клиники красоты.