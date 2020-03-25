Модель и фотограф Хелен Кристенсен из Дании опубликовала в Instagram фотографии в купальнике в период самоизоляции.
Кристенсен запечатлена на фоне лесного пейзажа. На ней надет черный купальник собственного бренда.
Внешний вид 51-летней модели восхитил поклонников. Также были и те, кому понравился ее откровенный наряд.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что во время карантина звезды штурмуют клиники красоты.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.