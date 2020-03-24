В разгар эпидемии коронавируса звезды бросились в клиники красоты

Многие звезды считают карантин тем перерывом в работе, который можно использовать с пользой. Так, в настоящее время повысился спрос на пластические операции.

Красота важнее жизни и здоровья

В Италии 2 629 медработников заразились коронавирусом, спасая жителей в период эпидемии. Среди них есть и те, кто к этой борьбе не имел отношения. Это хирург, анестезиолог и медсестра из города Аоста.

Их заразил коронавирусом пациент, которому именно в этот период захотелось сделать себе пластику носа. Он ничего не сказал врачам о том, что еще за несколько дней до операции у него начался кашель и другие симптомы коронавируса.

Перед проведением процедуры анестезиолог измерил клиенту температуру и провел тест на коронавирус. Результат оказался положительным.

Мужчина нарушил режим самоизоляции и заразил других людей, поэтому его ждет уголовное наказание.

В США, где также растет число зараженных COVID-19, звезды, так как их гастроли приостановлены, стремятся попасть на фейслифтинг.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Бразилии парикмахер сделала клиентке укладку на расстоянии.