В Сети появились фотографии Киркорова без парика и макияжа

В Интернете появились фотографии популярного певца Филиппа Киркорова, на которых король российской эстрады запечатлен без косметики и парика.

Филипп Киркоров не появляется на сцене, не посетив сначала визажиста. Но на отдыхе и в обычной жизни он, наоборот, не пользуется косметикой. На фотографиях, где он запечатлен без парика, можно заметить, что певец теряет часть волос.

Стоит напомнить, что недавно Киркоров снял скандальный клип на композицию "Романы". В сюжете клипа рассказывается о католическом священнике,которого пытается соблазнить искусительница. В это время монахини в шокирующих нарядах стремятся не допустить этого. Главные роли в клипе сыграли сам Киркоров и актриса Екатерина Варнава.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Киркоров заявил, что будет болеть за Little Big на "Евровидении".