Виталина Цымбалюк-Романовская резко изменила имидж

Экс-супруга актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская кардинально изменила имидж. Пианистка опубликовала на своей странице в соцсети фото с новыми прической и макияжем.

Виталина предстала перед подписчиками в новом образе — с прямым волосами, яркими стрелками на глазах и мерцающими тенями.

Многим ее поклонникам понравился новый имидж, но нашлись и те, кто считает, что Виталине больше идут кудрявые волосы.

В 2017 году "Правда.Ру" писала о том, что актер Армен Джигарханян обвинил свою жену и директора Театра имени Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую в воровстве.

Джигарханян объявил свою жену "вором" и боится убийства

Советский и российский актер Армен Джигарханян обвинил свою супругу и директора Театра имени Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую в воровстве.

Как пояснила в своем Facebook телеведущая и депутат Государственной думы Оксана Пушкина, Джигарханян собирается развестись со своей женой, 38-летней Виталиной Цымбалюк-Романовской.

Сообщается, что причинйо развода стали финансовые махинации супруги, которая по совместительству является директором Театра имени Джигарханяна. По словам Пушкиной, "никаких заявлений Армен Борисович не писал. Готовит документы на развод". Актер также "выразил недоверие директору и двум ее замам по юридическим и финансовым вопросам".

Накануне представители программы "Прямой эфир с Андреем Малаховым" поговорили с в больнице с Арменом Джигарханяном, который рассказал, что Виталина Цымбалюк-Романовская "повела себя гнусно". "Она — вор, а не человек", — заявил Джигарханян.

Как писал телеграм-канал Mash, на днях Джигарханян заявил о том, что его жена Виталина Цымбалюк-Романовская якобы пытается его убить.