Жанна Агузарова удивила поклонников перекроенным лицом

57-летняя певица Жанна Агузарова продолжает удивлять публику. Но теперь поклонников смущает не столько ее внешность — прическа, одежда, макияж, сколько лицо, которое было перекроено многочисленными операциями. Кроме того, Агузарова делал так называемые уколы красоты.

Недавно певица появилась в эфире шоу Максима Галкина "Музыкалити". Телезрители обратили внимание на ее лицо, которое было напрочь лишено мимики.

Совсем как робот

Создавалось ощущение, что говорит не живой человек, а пластмассовая кукла. Жанна Агузарова напоминала робота.

Сейчас Жанна Агузарова редко выступает, но зато просит за концерты баснословные гонорары. Певица пишет песни и музыку, но она пока их не оформила так, чтобы можно было представить публике.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Жанна Агузарова принимала участие в фестивале KUBANA.

Жанна Агузарова порадует поклонников на фестивале KUBANA

Знаменитая певица и бывшая солистка группы "Браво" в этом году впервые споет на фестивале KUBANA, который будет проходить рядом с Анапой с 1 по 7 августа.

Голос Жанны Агузаровой — почти физически осязаемое сокровище, которое пленило миллионы наших соотечественников в течение последних трех десятилетий. Любая песня, спетая этим голосом, вписана золотыми буквами в историю российской музыки. По сей день, несмотря на крайне редкие выступления Агузаровой, люди не могут забыть эти композиции. В последнее десятилетие она особенно не жаловала сцены больших фестивалей, отдавая предпочтение закрытым клубным концертам. Однако, Королева сделает исключение, порадовав поклонников выступлением на юбилейной Кубане.

Напомним, что праздновать юбилей KUBANA будет в станице Благовещенская. Среди участников уже заявлены такие звезды мировой величины, как System of a Down, The Prodigy, Wu-Tang Clan, Bloodhound Gang, Guano Apes, Infected Mushroom, Scooter, Enter Shikari, Misfits, Skillet, The Subways, Bullet For My Valentine, Ska-P и многие другие.

Подробности на www. kubana. com