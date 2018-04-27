Ученые предсказали скорое исчезновение знаменитых курортов

Западные ученые заявили, что изменение уровня воды в океане неизбежно. таким образом, десятки атоллов мира к середине века могут стать непригодными для проживания.

Как пишет Science Advances, подобная ситуация коснется большей части островов в Индийском и Тихом океанах. Глобальное потепление повлечет за собой изменение уровня воды и затопление части островов.

При этом их жителя грозит нехватка питьевой воды. В первую очередь речь идет о Маршалловых островах, Мальдивах, Сейшельских островах и северо-западных Гавайях.

На данный момент ученые уже насчитали 29 атоллов, где явно видны признаки климатических изменений.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что американские ученые предположили, что таяние льдов сможет остановить процесс глобального потепления. Ведь при этом процессе в океаническую воду попадает огромное количество накопленных ледниками за миллионы лет железа и фосфора. Эти элементы вызывают бурный рост водорослей, которые, как мы знаем, убирают из атмосферы парниковый углекислый газ.

В настоящее время принято расценивать процесс таяния полярных льдов как несомненную угрозу человеческой цивилизации. Многие говорят о том, что это может вызвать поднятие уровня Мирового океана, затопление больших территорий и уничтожение ряда экосистем. Однако недавно выяснилось, что у данного процесса могут быть и положительные стороны.

Ученые из университета Южной Каролины (США) считают, что ничего страшного в этом нет. По их мнению, это даже хорошо, что ледники тают, потому что именно данный процесс способен если не остановить, то, по крайней мере, сильно замедлить глобальное потепление. К такому, на первый взгляд, парадоксальному заключению они пришли после того, как проанализировали результаты морских экспедиций 2008 и 2009-го годов.

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