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В Китая у озера Тяньчи обнаружили змееподобное существо

2:43
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Озеро Тяньчи порой сравнивают с "китайским Лох-Нессом" из-за сообщений о наличии в нем крупных существ, виденных с начала XX века. Подобно шотландской Несси, свидетели часто описывают животное в Тяньчи как длинное создание с вытянутой мордой, напоминающее древних морских ящеров, таких как плезиозавры.

В Китая у озера Тяньчи обнаружили змееподобное существо
Фото: openverse.org

Существует мало фото- или видеодоказательств существования чего-либо крупного и живого в Тяньчи, и ученые скептически настроены по этому вопросу, считая, что свидетели могли видеть либо больших рыб, либо плывущие бревна.

Однако недавно появилось новое видео, на котором в воде видно нечто изогнутое, подобное змее, и очень длинное. Свидетельница по имени Ли утверждает, что длина этого змееподобного создания составляла около 15 метров, сообщает paranormal-news.ru. 31 августа 2023 года Ли прогуливалась по берегу озера Тяньчи в районе Синьцзян около 16:00, когда она услышала громкий всплеск. Подойдя ближе, она заметила в воде на расстоянии примерно 180 метров что-то длинное и темное, двигающееся.

Ли видела рябь и волны, образующиеся вокруг этого объекта, и решила снять его на видео с помощью смартфона. Через несколько секунд рябь исчезла, и поверхность озера снова стала гладкой и спокойной.

"Сначала я подумала, что это могут быть стаи рыб, но при ближайшем рассмотрении я увидела, что это было одно длинное серебристое создание, двигающееся плавно и ритмично", — рассказала Ли.

Ли показала видеозапись местным жителям, но они не смогли точно определить, что это за существо — рыба, змея или что-то еще. Они также упомянули, что и в прошлом другие туристы сообщали о похожих наблюдениях в озере.

"Воображение может порой создать много таинственных образов. Мы надеемся, что в озере действительно обитает существо, которое сможет удовлетворить любопытство людей, но научное сообщество остается скептически настроенным", — прокомментировал событие местный чиновник.

Известно, что самым крупным известным живым существом, обитающим в озере Тяньчи, является местный вид форели, которая может достигать длины до 90 см. Так как озеро расположено в горах на высоте почти 2 км, здесь не обитают дельфины, тюлени, выдры и другие крупные водные животные, которых можно было бы спутать с "морским чудовищем".

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Крупнейшее озеро Китая уменьшилось в 2 раза
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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