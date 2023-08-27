Фанат Бэтмена попал в книгу рекордов Гинесса за свою коллекцию комиксов

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Фанат комиксов из Джорджии попал в книгу рекордов Гиннесса за свою коллекцию из 8 226 тематических предметов по Бэтмену.

Фото: Wikipedia

Брэд Ладнер из Милтона рассказал книге рекордов Гиннесса о том, что начал собирать комиксы о Бэтмене в 1988 году, после прочтения копии "Смерть в семье", в которой описана смерть второго Робина, Джейсона Тодда.

"Я взял ее домой, прочитал, и что-то внутри меня проснулось. Это было по-другому, более интенсивно, чем мультфильмы и нелепые телешоу. Люди умирают, Бэтмен серьезен, и здесь настоящая опасность", — сказал Ладнер.

Ладнер сказал, что его коллекция в основном состояла из комиксов, пока он не вырос, после чего начал покупать также игрушки и статуэтки.

Теперь его коллекция включает в себя много редких предметов, включая прототип коробки для сигарет Camel с изображением Бэтмена, который был разработан для рынка Европы, но не появился на рынке, и брошюру с костюмами со съемок фильма "Бэтмен" 1989 года с 280 фотографиями с площадки.

"В каком-то смысле это святилище чего-то важного для меня, без чего я мог бы быть совершенно другим человеком", — сказал Ладнер о своей коллекции.

Обладатель рекорда поделился советом для начинающих коллекционеров: не позволять коллекционированию занимать более 10 процентов их времени и денег.

"Важно сохранять хобби и не делать его слишком большой частью вашей жизни", — сказал он.

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