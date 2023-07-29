Только два процента взрослых могут правильно ответить на эту ЗАГАДКУ: Но до 83 процентов детей могут!

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Эта головоломка считается настолько сложной, что только два процента взрослых могут решить ее с первой попытки. Однако, дети справляются с ней гораздо легче. Теперь ваша задача — угадать, основываясь на нескольких вопросах, что является ответом на все из них. Вы готовы к вызову?

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Решение головоломок не только весело, но также может помочь вам улучшить свое логическое и стратегическое мышление, поднять настроение или снизить уровень стресса. Существует одна головоломка, которую называют одной из самых сложных в мире, она беспокоит даже самых опытных головоломщиков. Что еще интереснее, до 98 процентов студентов Гарвардского университета, пытавшихся решить эту задачу, ошиблись, тогда как 83 процента детсадовцев успешно справились с ней, как сообщает Mirror.

Так, сможете ли вы взломать эту головоломку? Вот условия задания:

"Я сделаю белых медведей белыми, а тебя заставлю плакать. Я заставлю парней писать, а девушек расчесывать волосы. Я заставляю знаменитостей выглядеть глупо, а нормальных людей — знаменитостями. Твое шампанское шипит. Если ты меня сожмешь, я сломаюсь. Когда я посмотрю на меня, ты сломаешься. Сможешь отгадать загадку?" На первый взгляд, вы можете быть сбиты с толку и не знать ответа, однако на самом деле решение кроется в простой фразе "Нет".

Вся остальная информация в задании не имеет значения, потому что нужно ответить только на последний вопрос.

В этом случае нет официального правильного ответа, но это не мешает интернет-пользователям пытаться разгадать головоломку. Некоторые предлагают решение, связанное с водой: "вода" может сделать грязного медведя белым, и когда она применяется, люди часто плачут (например, при контакте с водой в глазах). Также вода заставляет парней ходить в туалет, а девушек часто расчесывают волосы после мытья. Относительно знаменитостей и обычных людей, вода может заставить кого-то выглядеть глупо, когда он мокрый, и тем самым привлечь внимание, как это происходит с знаменитостями. Однако, не объясняется, почему блины становятся коричневыми, а шампанское пузырится.

Эта головоломка представляет собой интересный вызов, который требует креативного мышления и способности видеть ответы за пределами обычного. Независимо от решения, она подталкивает нас к размышлению и исследованию различных вариантов ответа.