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Автор Юлия Миленина

Астропсихолог Лозанчич объяснила, чем лучше всего заняться 22.02.2022

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Астропсихолог Инга Лозанчич рассказала россиянам, как правильно провести 22 февраля 2022 года. По её словам, этот день отлично подходит для размышлений о переменах в жизни.

Астропсихолог Лозанчич объяснила, чем лучше всего заняться 22.02.2022

Специалист подчеркнула: наиболее благоприятный период наступит после 20:00, а до этого времени Луна будет формировать напряжение к Сатурну и Урану, поэтому люди, страдающие от сердечно-сосудистых заболеваний, могут почувствовать ухудшение состояния. Она отметила, что им следует сохранять бдительность и не перегружать себя делами, передаёт Москва 24.

Также Лозанчич посоветовала жителям РФ, которые мечтают о переменах в жизни, подумать 22 февраля о смене рабочего места, переезде в другую страну, покупке недвижимости.

"Важно, чтобы путь к переменам начинался с благодарности к тому, что вы уже имеете", — сказала эксперт.

Она добавила, что вторник — день Марса, а эта планета ассоциируется с активными действиями.

"Если вы желаете менять свою жизнь, даже мысли в этом направлении будут весьма актуальны", — пояснила астропсихолог.

Специалист убеждена: вечер 22 февраля — отличное время, чтобы провести его с самыми близкими людьми и поделиться с ними приятными эмоциями.

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Автор: Юлия Миленина
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