Таролог раскрыла, чего ждать людям от магической даты 22.02.2022

Сегодня, 22.02.2022, уникальная дата, которая для многих людей может стать поворотной точкой в жизни. Однако благосклонна Вселенная будет далеко не ко всем. Такое мнение высказала таролог Марианна Абравитова в беседе с Пятым каналом.

Эзотерик считает, что сочетание шести двоек разделит людей на две категории: первую ждёт большая удача, а для второй этот день может обернуться крушением надежд и планов.

По словам специалиста, для "везунчиков" жизнь с сегодняшнего дня развернётся в лучшую сторону на 180 градусов. У этих людей действительно пойдут в гору дела, которые раньше не удавались. Появятся новые связи, новая работа, возможно, создание семьи или рождение ребёнка.

Но второй половине человечества, к сожалению, не удастся избежать ухудшения состояния и качества жизни, полагает таролог. У этих людей с 22 февраля, наоборот, всё пойдёт наперекос. Могут быть болезни, даже смерть, потеря работы и денег, развал браков и прочие неприятности, добавила экстрасенс.

Правда, узнать заранее, по какой линии пойдёт судьба человека, невозможно, отметила собеседник канала. Верно лишь то, что сейчас мы находимся в некой точке, когда абсолютно каждому будет вынесена оценка в соответствии с его деяниями, заключила эксперт.

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