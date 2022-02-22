EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Николай Ткаченко

Таролог раскрыла, чего ждать людям от магической даты 22.02.2022

Непознанное

Сегодня, 22.02.2022, уникальная дата, которая для многих людей может стать поворотной точкой в жизни. Однако благосклонна Вселенная будет далеко не ко всем. Такое мнение высказала таролог Марианна Абравитова в беседе с Пятым каналом.

Таролог раскрыла, чего ждать людям от магической даты 22.02.2022

Эзотерик считает, что сочетание шести двоек разделит людей на две категории: первую ждёт большая удача, а для второй этот день может обернуться крушением надежд и планов.

По словам специалиста, для "везунчиков" жизнь с сегодняшнего дня развернётся в лучшую сторону на 180 градусов. У этих людей действительно пойдут в гору дела, которые раньше не удавались. Появятся новые связи, новая работа, возможно, создание семьи или рождение ребёнка.

Но второй половине человечества, к сожалению, не удастся избежать ухудшения состояния и качества жизни, полагает таролог. У этих людей с 22 февраля, наоборот, всё пойдёт наперекос. Могут быть болезни, даже смерть, потеря работы и денег, развал браков и прочие неприятности, добавила экстрасенс.

Правда, узнать заранее, по какой линии пойдёт судьба человека, невозможно, отметила собеседник канала. Верно лишь то, что сейчас мы находимся в некой точке, когда абсолютно каждому будет вынесена оценка в соответствии с его деяниями, заключила эксперт.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Как старый миропорядок умрет в 2021? [Прогноз астролога]
Автор: Николай Ткаченко, Редактор: Ольга Алексеева
Темы астрология
Новости
В ЛНР призвали Украину отвести войска: "Вся Луганская область — наша территория"
Таролог раскрыла, чего ждать людям от магической даты 22.02.2022
Врач рассказал, как изменяется качество крови после перенесённого "омикрона"
Онколог рассказал, может ли из-за стресса возникнуть рак
Глава ДНР Пушилин: Киев продолжает готовиться к наступлению на Донбасс
В Киеве решение РФ по ЛДНР назвали признанием в агрессии против Украины
Киев придумал, как окончательно убедить Запад в злонамеренности России
Политолог Безпалько: нет чёткой ясности, в каких границах РФ признает ДНР и ЛНР
Гордон обрушился на Путина из-за признания ЛДНР: "Пошёл против всего мира"
Вид вернувшегося на российское ТВ Ковтуна удивил Екатерину Стриженову
Популярное
Мир. Новости мира
В США рассказали об "огромном риске" для Байдена из-за саммита с Путиным

В США считают, что объявив о готовности к саммиту с президентом России, Джо Байден принимает на себя риски, которые могут с лёгкостью обернуться неприятностями.

В США рассказали об "огромном риске" для Байдена из-за саммита с Путиным
Украинские силовики пытаются прорваться к границе РФ: на юге ДНР развернулся бой
Мир. Новости мира
Украинские силовики пытаются прорваться к границе РФ: на юге ДНР развернулся бой
Мир. Новости мира
Страна.UA: Зеленскому надо, чтобы Россия признала республики Донбасса
Мир. Новости мира
Басурин: в Донбассе идёт война, нам нужна помощь России
Юрий Носовский Два переезда равны одному пожару: "незалежная" рискует остаться без иностранных посольств Юрий Носовский Ирина Шлионская Адольф Толкачёв: как советский инженер стал работать на ЦРУ Ирина Шлионская Александр Артамонов План "Барбаросса-2": американская ядерная боеголовка может быть уже под Харьковом Александр Артамонов
Политика. Новости и аналитика
Жириновский имеет шанс быть зачисленным в когорту пророков
Общество
Путин пообещал показать, что такое настоящая декоммунизация
Politico: в Мюнхене Зеленский нанёс оскорбление Западу
Мир. Новости мира
Politico: в Мюнхене Зеленский нанёс оскорбление Западу
Последние материалы
Врач рассказал, как изменяется качество крови после перенесённого "омикрона"
Онколог рассказал, может ли из-за стресса возникнуть рак
Глава ДНР Пушилин: Киев продолжает готовиться к наступлению на Донбасс
В Киеве решение РФ по ЛДНР назвали признанием в агрессии против Украины
Киев придумал, как окончательно убедить Запад в злонамеренности России
Политолог Безпалько: нет чёткой ясности, в каких границах РФ признает ДНР и ЛНР
Гордон обрушился на Путина из-за признания ЛДНР: "Пошёл против всего мира"
Вид вернувшегося на российское ТВ Ковтуна удивил Екатерину Стриженову
Пока МакSим была в коме, близкие подделали подписи, чтобы завладеть имуществом
Журова опровергла заявление о признании ЛНР и ДНР в границах областей
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников