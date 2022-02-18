EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Николай Ткаченко

Эзотерик объяснила, как изменить плохую "карму денег"

Непознанное

Есть люди, к рукам которых деньги словно липнут. Некоторым из них повезло родиться в богатой семье. А потом дела у них идут как бы сами по себе, всё получается без особого напряжения.

Эзотерик объяснила, как изменить плохую "карму денег"

Другим же, наоборот, и с богатыми родственниками не повезло, и у самих ничего не выходит. Несмотря на все старания, деньги их обходят стороной. Почему так происходит, и нет ли здесь какого-то кармического закона? На этот вопрос ответила энергетический исследователь Ирина Капикранян в интервью на YouTube-канале.

По мнению эзотерика, карма денег действительно существует, и это видно на примере очень богатых людей. Они сейчас проходят этот опыт в том плане, как они распорядятся теми деньгами, которые сейчас имеют, а потом это отразится на последующих воплощениях, пояснила собеседник канала.

Она заметила, что люди, не имеющие денег, очень часто плохо себя чувствуют, у них нет энергии на желания, но есть только желание иметь деньги. Хотя они могут даже толком не знать, зачем им обладание богатством. И это следствие какой-то кармы, считает специалист по непознанному.

По её словам, любую карму можно за воплощение отработать и изменить, а сейчас нам в помощь и даны для этого мощные энергии. Поэтому всё можно изменить, важно позволить любить себя, заключила эзотерик.

Ранее хиромант Иван Громов объяснил, как по трём признакам распознать "гулящего" мужчину.

 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Пробуждённая раскрыла правду о денежном изобилии! Карма, иллюзии и законы матрицы — Ирина Капикранян
Автор: Николай Ткаченко
Темы деньги
Новости
Захарова: предупреждения США о "вторжении" РФ говорят о провале их спецслужб
Бывший жених рассказал о недостатках Волочковой
В Евросоюзе испугались потока украинских беженцев из-за "вторжения" России
Эзотерик объяснила, как изменить плохую "карму денег"
Политик Суслов заподозрил РФ и США в совместной борьбе против Украины
Новорождённого младенца утопили в унитазе в Астраханской области
Ляйсан Утяшева рассказала, как её похитили из-за проблем в бизнесе отца
Норвежские учёные перечислили восемь симптомов "омикрона" у привитых
Политолог Безпалько дал прогноз по конфликту в Донбассе: "Провокации ещё будут"
Эндокринолог раскрыла пять главных правил питания во время "омикрона"
Популярное
Мир. Новости мира
ВС Украины нарушили Минские соглашения и обстреляли с миномётов ЛНР

Украинские силовики обстреляли из миномётов четыре населённых пункта ЛНР.

ВС Украины нарушили Минские соглашения и обстреляли с миномётов ЛНР
В Европарламенте "заткнули" депутата от Латвии. За правду о Донбассе
Мир. Новости мира
В Европарламенте "заткнули" депутата от Латвии. За правду о Донбассе
Новости спорта
Рудковская: Плющенко выиграл крупную сумму после победы Щербаковой на Олимпиаде
Экономика и бизнес
В Брюсселе были недовольны: в России оперативно поменяли законодательство после претензий ЕС
Усам Оздемиров Запад во мгле: конфронтация с Россией дошла до абсурда Усам Оздемиров Василий Амирджанов Ольга Будина предложила отказаться от "Евровидения" Василий Амирджанов Любовь Степушова Запад в бешенстве: Болсонару заявляет о солидарности с Россией Любовь Степушова
Общество
Геннадий Карпоносов предложил отлить золотую медаль для Валиевой
Мир. Новости мира
Американская Politico опубликовала новую дату "вторжения" РФ на Украину
Как лечиться от "омикрона" в домашних условиях, объяснил врач Комаровский
Здоровье
Как лечиться от "омикрона" в домашних условиях, объяснил врач Комаровский
Последние материалы
Политолог Безпалько дал прогноз по конфликту в Донбассе: "Провокации ещё будут"
Эндокринолог раскрыла пять главных правил питания во время "омикрона"
Следы COVID-19 ведут к русскому гриппу XIX века
Президенту МОК не понравилось отношение тренеров к Валиевой: "Это меня потрясло"
В Москве двоих полицейских избили в метро: возбуждено уголовное дело
Шесть надёжных кроссоверов с пробегом до 1,5 млн рублей
Лукашенко заявил о готовности признать ЛНР и ДНР. После Путина
В WADA рассказали, кто виноват в затянувшейся проверке допинг-пробы Валиевой
Индийский врач назвал три лучших средства для очистки печени
Варшава и Киев рвут друг у друга сомнительные ядерные реакторы
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников