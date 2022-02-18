Эзотерик объяснила, как изменить плохую "карму денег"

Есть люди, к рукам которых деньги словно липнут. Некоторым из них повезло родиться в богатой семье. А потом дела у них идут как бы сами по себе, всё получается без особого напряжения.

Другим же, наоборот, и с богатыми родственниками не повезло, и у самих ничего не выходит. Несмотря на все старания, деньги их обходят стороной. Почему так происходит, и нет ли здесь какого-то кармического закона? На этот вопрос ответила энергетический исследователь Ирина Капикранян в интервью на YouTube-канале.

По мнению эзотерика, карма денег действительно существует, и это видно на примере очень богатых людей. Они сейчас проходят этот опыт в том плане, как они распорядятся теми деньгами, которые сейчас имеют, а потом это отразится на последующих воплощениях, пояснила собеседник канала.

Она заметила, что люди, не имеющие денег, очень часто плохо себя чувствуют, у них нет энергии на желания, но есть только желание иметь деньги. Хотя они могут даже толком не знать, зачем им обладание богатством. И это следствие какой-то кармы, считает специалист по непознанному.

По её словам, любую карму можно за воплощение отработать и изменить, а сейчас нам в помощь и даны для этого мощные энергии. Поэтому всё можно изменить, важно позволить любить себя, заключила эзотерик.

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