Отец Тепляковой: психфак решил "поиграть в отморозков" во время сессии Алисы

Отец девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой рассказал, как прошла первая сессия девочки на психологическом факультете.

По словам Евгения Теплякова, его дочь успешно справилась с заданиями. Однако он отметил, что на всех этапах сессии преподаватели МГУ мешали Алисе сдавать экзамены.

"Наравне и сдала бы, если бы психфак в отморозков поиграть не решил. На общих основаниях. Но нет же, нам сорвали учёбу, усилили охрану, устроили цирк с незаконным удержанием", — сказал мужчина в интервью "Комсомольской правде".

Он подчеркнул: все факты говорят о том, что Алиса "порвала психфак". Преподаватели, убеждён Тепляков, пошли на преступление.

"С ними разбирается прокуратура", — пояснил отец девочки.

В конце февраля Тепляков устроил потасовку в МГУ из-за того, что его дочери поставили "двойку" на экзамене по введению в психологию. По информации вуза, Алиса не смогла сдать первую сессию, у неё осталось много "хвостов". Однако отчислить девочку администрация МГУ пока не может. Она имеет право пересдать экзамены в следующем семестре.

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