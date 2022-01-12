Психолог: папа Алисы Тепляковой играет роль её преследователя

Сможет ли Алиса Теплякова успешно учиться на психфаке МГУ и использовать полученные знания в дальнейшем, можно ли её отца назвать психологическим насильником и в состоянии ли мама помочь своей дочери в непростой ситуации, объяснила Pravda.Ru психолог Алиса Метелина.

Амбиции родителей

— Мы будем говорить о девятилетней Алисе Тепляковой. Она из многодетной семьи. Отец не считает девочку вундеркиндом, но занимается с ней по особой методике. Алиса сдала экстерном ЕГЭ, и вот первая сессия на психфаке МГУ. Как в дальнейшем эта история может сказаться на Алисе?

— Скажется очень плохо, потому что папа воспринимает ребёнка не как отдельного человека, а как продолжение себя. Большая ошибка, когда родители так относятся к ребёнку.

"Я не смог быть известным боксёром, поэтому ты пойдёшь на бокс, и не важно, что ты любишь рисовать и петь, у тебя тонкая душевная организация".

Алиса для папы как его рука, нога: ты должна что-то сделать, и никаких других вариантов.

— Какие у Алисы будут психотравмы в дальнейшем?

— Это всегда травма, потому что в подобных ситуациях это происходит не разово, а такая стратегия воспитания. Травмы связаны с тем, каким ты должен быть.

Задача родителей — быть зеркалом для ребёнка, отражать ему его самого.

Так, начиная с двух лет, закладывается самость — стержень, основа человека, которая позволяет ему в дальнейшем строить взрослые, здоровые отношения:

с близкими,

коллегами,

любимыми,

друзьями.

А иначе ребёнок живёт для выполнения ожиданий родителей: ты красивая, с белым бантом, в белых колготках, рассказываешь стишок, хорошая девочка, ты меня порадовала. А если ты извозилась в грязи и с драными коленками пришла домой, то не имеешь право на существование. Но ребёнок — это живое существо, он познаёт мир. И если родитель хочет воспитать здорового ребёнка, он должен сказать: давай всё исправим, пойдём стирать, зашивать колготки; мы сейчас не будем смотреть мультики, играть, потому что нам нужно сделать дело. Вырастет здоровый ребёнок, который отвечает за последствия своих действий.

Понятно, что девочка имеет талант. Потому что среднестатистический ребенок даже на платной основе вряд ли пройдёт по ЕГЭ на факультет МГУ.

В 17-18 лет дети не могут поступить на платное в МГУ, а тут девятилетняя девочка всё сдала. Это здорово, она молодец. Но, кроме учёбы, есть остальная жизнь. В данной ситуации отец Алисы осуществляет насилие над ребёнком, лишает её детства.

Опасные последствия

— Эксперты говорят, что Алиса глубинно не понимает предмет. Она хорошо зазубривает. Но способен ли ребёнок девяти лет понять психологию и получить пользу от учёбы на психфаке?

— Вряд ли, потому что есть возрастная психология. Дело не в интеллектуальных способностях: интеллектуально ребёнок в 5-12 лет может быть очень одарённым, но при этом психика созревает в своё время.

Чтобы глубинно понимать предметы и потом знания использовать, нужен определённый уровень психологического развития, не только интеллектуального.

Я не общалась лично с этой девочкой. Но её психика подорвана отцом, моральным насильником, потому что ребёнок в возрасте Алисы хочет играть, гулять и общаться с социумом. И если её оградить, то её психика не соберётся в дальнейшем.

Алиса — талантливая девочка. Не каждого ребёнка можно этому научить. Но она не сможет учиться наравне со всеми в институте. Она надорвётся.

У неё есть внешние проявления сильнейшего невроза. Например, у Алисы тики — это когда психика, уже не справляясь, проявляется через тело.

Из-за чего может быть тик? Мы видим нависающего отца, и, естественно, Алиса не может сопротивляться, потому что она маленькая девочка. Она абсолютно замороженная. Реакция "замереть" — это реакция человека в стрессе: он не может ничего сделать и в этом замершем состоянии какое-то время находится. Алиса в этом состоянии находится практически всё время рядом с папой.

Там нет живого ребенка, который мог бы сказать: "я хочу, дайте мне ещё учебники", то есть активно заявить о своём желании учиться. Тогда у нас действительно есть вундеркинд, зрелый интеллектуально и психологически. Такие люди существуют, но это не Алиса Теплякова. Её не видно, не слышно, у неё головка уходит вперёд, плечи поднимаются вверх — это поза человека, который пытается скрыться: "пожалуйста, не смотрите на меня, я не справляюсь с потоком внимания, которое на меня направлено". Девочку жалко.

Плюс все заметили у неё синяки под глазами, для ребёнка девяти лет это ненормально. Бледный цвет лица. Это безучастный маленький человечек, у которого нет своей жизни. И есть большой-большой громкий папа, который играет роль преследователя и каким-то образом заставляет её всё делать. Она боится вообще что-то сказать. У неё явно не всё в порядке:

тихий голос,

немного заторможенная реакция,

тики,

неконтактность.

В этом возрасте дети уже заявляют о себе. Даже интроверт со здоровой психикой смотрит в глаза с интересом, у него базовая эмоция интереса, радости. Когда мы становимся старше, выходят вперёд эмоции гнева, печали. У Алисы я вижу постоянно печаль на личике. Это ненормально для ребенка 9-12 лет.

Но с ней рядом человек, который всегда наполнен гневом: папа производит впечатление человека несдержанного, с ним небезопасно рядом.

Главная задача родителей — устроить так, чтобы ребенку с тобой было безопасно и дать ему свободу самовыражения.

Там эти два базовых закона воспитания здорового ребенка нарушены. Он кричит, давит, вспыльчивый. У него много гнева внутри. Он его выплёскивает на детей. Естественно, дети ничего противопоставить этому не могут.

Мама, жена Теплякова, детям не защита.

Это такая же бледная женщина, которая делает всё, что ей говорят, и бесконечно рожает новых детей.

Мама — жертва, папа — тиран, и в этой вилке появляется ребёнок.

Алиса может вырасти психологическим мазохистом: её саму не видят, не любят. Ребёнок нуждается в безусловной любви.

Сделал что-то хорошо — отлично, молодец. Не сделал — плохо, но я тебя всё равно люблю. Вот что нужно давать ребёнку в возрасте до пубертата.

Но у Тепляковых этого нет. Я как мама двоих мальчиков сильно переживаю, потому что это нездоровая ситуация. И всех детей в этой семье мне безумно жалко.