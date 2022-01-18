Афонские монахи увидели в будущем крах США и бегство американцев... в Россию

Монахи, избравшие местом своего богослужения священную греческую гору Афон, на протяжении веков удивляют человечество точными "видениями будущего". Самыми известными провидцами были Стефан Карульский и Элпидий Афонский.

Их пророчества относительно судьбы США опубликовал британский журнал The Economist. Как следует из публикации — ждать хорошего будущего американцам вряд ли стоит.

Так, старец Карульский предупреждал, что эта страна в ближайшее время рухнет, а её народ будет искать безопасное место для жизни. Таковыми, если верить афонскому монаху, станут Сербия и Россия.

Не отличается оптимизмом и предсказание Элпидия Афонского, который уверен: Штаты будут уничтожены природными катаклизмами и внутренними противоречиями.

"Им (США) вернётся бумерангом всё то плохое, что они натворили в других государствах. Америка будет подвержена совершенно небывалым и странным катастрофам, землетрясениям, смерчам и торнадо, внутри страны разгорится противостояние народа правительству", — предсказал Элпидий.

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