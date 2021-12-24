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Астролог: в 2022 году Путин встанет в истории рядом со Сталиным

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В новом году Владимир Путин в мировой истории встанет в один ряд с реформаторами мирового порядка.

Астролог: в 2022 году Путин встанет в истории рядом со Сталиным

Об этом астрологу Виктору Богданову "сообщили" звёзды.

Как рассказал маг в беседе с Pravda. Ru, 2022 год будет очень важным годом в карьере российского президента:

— Он попытается и сделает все возможное для того, чтобы Россию уважали и боялись на обоих полушариях.

Для Владимира Путина год Тигра будет очень важным в плане внешней политики. Уран в четвертом доме будет очень сильно им управлять. Да, внутри страны продолжится экономический спад, да, внутри страны продолжатся те проблемы, которые имеются. Но они будут постепенно решаться.

Но 2022 год Путина занесет все-таки в мировую историю как лидера, который сможет, как, допустим, Сталин в свое время создал ООН, создать нечто, что упорядочит мировой политический уклад.

К слову, напомним, ранее в СМИ "просочился" гороскоп президента Украины. И там всё однозначно-грустно:

Астролог: гороскоп Зеленского печален — Сатурн приготовил ему карму

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Все знаки зодиака — Астрологический ПРОГНОЗ НА 2022 ГОД
Автор: Ольга Лебедева
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