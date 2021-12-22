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Астролог: гороскоп Зеленского печален — Сатурн приготовил ему карму

Мир

Традиционно в канун наступления нового года астрологи массово составляют гороскопы: каждый желает знать, какое оно — ближайшее будущее. Но есть люди, от событий в жизни которых зависит благополучие миллионов. Один из них — президент Украины Владимир Зеленский, чей гороскоп составила астролог Елена Мурзина.

Астролог: гороскоп Зеленского печален — Сатурн приготовил ему карму

Сделала она это по просьбе издания ""Украина.Ру"", которое и "прикинуло" перспективы европейской страны в 2022 году, исходя из предсказаний будущего человека, её возглавляющего.

И, как оказалось, ничего хорошего в том будущем не видно. По крайней мере звёздам.

"Следующий, 2022 год, если следовать астрологическому прогнозу, будет во многом неожиданным и для всех нас опасным", — цитирует издание слова астролога.

В случае с президентом Украины всё "печально":

"Революционный Уран помог ему в его невероятном возвышении: из актёра-комика — в президенты. Такое сочетание несочетаемого — "шутка" в стиле Урана. Но сейчас Сатурн подходит к Солнцу, и ситуация перестаёт быть забавной. Мы это уже наблюдаем — на Зеленского обрушился шквал компромата и критики. И это только начало"

Звёзды поведали Мурзиной, что в 2022 году Сатурн "раздаст карму" Владимиру Зеленскому:

"На него перестал действовать Уран и невероятных поворотов сюжета больше не случится. Сатурн ушёл от соединения с его Солнцем, а это значит, что впереди у него (Зеленского) — безвестность. Это его судьба, карма, на ближайшие годы. Он не сумел воспользоваться шансами, которые давал Уран и провести неожиданные и серьёзные (в этом готов был помочь Сатурн) реформы", — считает Мурзина.

По её словам, союз этих двух планет давал украинскому президенту "для этого силы и энергию", но он истратил их "не туда — вылил всю в скандалы и борьбу с инакомыслящими".

"Звёзды очень ему благоволили. Он мог превратить Украину в настоящую "Большую стройку". Программа президента Украины называется "Велыке будивництво", которое народ с разочарованием переиначил в "Велыке крадивництво".

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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