Житель Австралии стал миллионером благодаря вещему сну

Мужчина из штата Южная Австралия выиграл миллион в лотерею благодаря вещему сну. В течение нескольких лет он использовал во время игры одну и ту же комбинацию цифр, которая ему приснилась, и однажды стал обладателем огромной суммы денег.

Как сообщает издание UPI, участник лотереи сорвал джекпот в размере 3,4 миллиона австралийских долларов (178,3 миллиона рублей).

"Это было похоже на предзнаменование. Невероятно! Я видел очень яркий сон с числами, которые помогли мне разбогатеть", — признался мужчина.

Австралиец подчеркнул, что полученные деньги позволят ему и его супруге перейти на сокращённый трудовой график или же выйти на пенсию. По словам мужчины, теперь они смогут наслаждаться своей жизнью и помогать детям.

"Мы больше вообще не обязаны работать", — заключил миллионер.

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