Сорвать джекпот по подсказке свыше: как им это удалось

Есть люди, которые всю жизнь мечтают выиграть в лотерею, но у них ничего не выходит. А некоторым удаётся сорвать джекпот ну при очень загадочных обстоятельствах! Вот несколько подобных случаев.

Богатство принёс вещий сон

Жительница австралийского города Редландс, штат Квинсленд, 15 лет играла в лотерею, используя числа, однажды приснившиеся ей во сне. В 2005 году женщине приснилась некая последовательность чисел, которые обещали выигрыш в лотерею.

"Я буквально увидела, как они появляются одно за другим, и с тех пор вписывала их в лотерейные билеты в этом же порядке", — рассказала австралийка.

Однако поначалу казалось, что особых результатов это не принесло. Так, в течение 15 лет женщина выигрывала лишь небольшие денежные суммы. Но в июле прошлого года ей наконец улыбнулась настоящая удача: очередной розыгрыш принес 700 тысяч австралийских долларов (34,5 миллиона рублей). Как ни странно, австралийка заранее предчувствовала, что на этот раз точно сорвёт джекпот!

До этого женщина жила небогато, поэтому сумма выигрыша оказалась для неё достаточно большой. Теперь, уверена она, всё в её жизни должно измениться.

"Я всегда хотела помогать семье, и теперь я могу это делать, — говорит она. — Я точно уйду на пенсию раньше, чем планировала".

Кстати, случай, когда человеку снятся выигрышные числа, отнюдь не единичен. 32-летний житель американского города Хамтрамк, штат Мичиган, регулярно покупал лотерейные билеты, но никогда не выигрывал ничего существенного.

"Я всегда говорил жене, что однажды лотерея принесёт мне удачу, но она никогда не верила мне", — вспоминает он.

Недавно мужчине приснился сон, что скоро он сорвёт джекпот в лотерею. На следующий день американец отправился покупать очередной лотерейный билет. Сев в свой автомобиль, мужчина стёр защитный слой на билете и увидел надпись "1 миллион долларов". Хотя после уплаты налогов сумма составила всего 634 тысячи долларов, этого семье должно хватить на покупку нового дома и машины.

Некая жительница американского штата Мэриленд тоже увидела во сне цифры, которые потом помогли ей выиграть в лотерее джекпот. Но самое поразительное — что это произошло уже во второй раз! В первый раз американка также увидела числа во сне и выиграла точно такую же сумму!

Голос в голове

78-летний житель американского города Сайксвилл, штат Мэриленд, Нолан Стил, утверждает, что ему удалось выиграть в лотерею благодаря таинственному голосу. Мужчина находился в магазине, где встретил своего друга и разговорился с ним. Затем он собрался уходить. И тут чей-то тихий голос прямо в голове посоветовал купить билет моментальной лотереи.

"Я не знаю, откуда он взялся, но я счастлив, что послушал его, — вспоминает пенсионер. — Я знал, что случится что-то хорошее".

Когда Нолан стал проверять результаты лотереи, он поначалу не поверил своим глазам — выяснилось, что билет выиграл джекпот — 100 тысяч долларов!

Нечто похожее приключилось и с жителем округа Ли, штат Флорида. Разломив печенье с предсказанием, тот увидел числа, поставив на которые, сумел сорвать джекпот в лотерею. Мужчина выиграл 500 тысяч долларов.

Подсказка продавца

Ещё одна странная история произошла с 69-летним Брюсом Юдицки из Вестланда, штат Мичиган.

"Я регулярно захожу в магазин, но обычно не играю в лотерею, — рассказал он. — Я разговаривал с продавцом, и он сказал: "Это твой счастливый день, Брюс! Ты должен попробовать". Я ответил ему, что послушаю его совет, и, так и быть, возьму пять билетов".

Проверить результаты лотереи мужчина не успел. На другой день ему позвонили из магазина и сообщили, что, похоже, один из проданных ему билетов выиграл. Согласно условиям лотереи, теперь Брюсу ежегодно до конца его жизни будут выплачивать по 25 тысяч долларов.

Все эти эпизоды свидетельствуют о том, что многие из нас всё же наделены даром предвидеть будущее, только вот проявляться этот дар может по-разному.

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