Хороший размен: десять миллионов за опоздание на маршрутку

Жительница Новосибирска опоздала на маршрутку из-за мужа, который остановился купить в киоске лотерейный билет, и стала миллионершей.
О крупном выигрыше Вера Карпенко узнала, услышав крики из комнаты, в которой её муж и сын смотрели трансляцию розыгрыша по телевизору. Прибежав на звук, она увидела своих мужчин отплясывающими танец радости.
"Участие в лотереях — традиция нашей семьи. Каждое воскресенье мы собираемся у телевизора и наблюдаем за трансляциями розыгрышей,", — пояснила обладательница выигрыша пресс-службе "Столото".
Теперь новоиспечённая миллионерша планирует купить участок земли, построить на нём дом и обзавестись новым автомобилем. Что было мужу за опоздание на маршрутку, осталось семейной тайной.
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