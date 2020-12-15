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Хороший размен: десять миллионов за опоздание на маршрутку

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Жительница Новосибирска опоздала на маршрутку из-за мужа, который остановился купить в киоске лотерейный билет, и стала миллионершей.

О крупном выигрыше Вера Карпенко узнала, услышав крики из комнаты, в которой её муж и сын смотрели трансляцию розыгрыша по телевизору. Прибежав на звук, она увидела своих мужчин отплясывающими танец радости.

"Участие в лотереях — традиция нашей семьи. Каждое воскресенье мы собираемся у телевизора и наблюдаем за трансляциями розыгрышей,", — пояснила обладательница выигрыша пресс-службе "Столото".

Теперь новоиспечённая миллионерша планирует купить участок земли, построить на нём дом и обзавестись новым автомобилем. Что было мужу за опоздание на маршрутку, осталось семейной тайной.

Автор: Людмила Черткова
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