Чем сын Ивана Грозного лечил сифилис и при чём тут ртуть, рассказали учёные

В лабораторию нейтронной физики Объединённого института ядерных исследований учёные изучили останки некоторых членов семьи Рюриковичей. По мнению экспертов, на Руси было "модно" лечиться мышьяком и ртутью.

Для анализа в институт привезли останки самого царя Ивана IV Грозного, его второй жены Марии Темрюковны, первой жены Ивана III — Марии Борисовны и других особ.

Учёные выяснили, что у сына Ивана Грозного Ивана Ивановича был сифилис. Наследник лечил болезнь настойками, травами и мазью, в которой содержалось большое количество ртути.

Впрочем "яд" применяли и в косметике. По словам экспертов, они исследовали косу первой супруги Грозного, и выяснили, что кончики волос царицы буквально "забиты" тяжёлыми металлами.

"Мы исследовали волосы по длине, пытаясь понять, какие изменения в её организме могли происходить в течение жизни. В нашем распоряжении была прядь длиной 40 см. Если учесть, что волосы растут со скоростью примерно 1 см в месяц, была возможность проследить последние несколько лет жизни царицы", — рассказала старший научный сотрудник лаборатории Ольга Филиппова интернет-изданию "Подмосковье Сегодня".

Как уточнили в лаборатории, участок "отравленных" волос — это примерно последние 3,5 года жизни царицы. В этот же период она родила сына.

Методом изучения учёные выбрали нейтронно-активационный анализ. При помощи ядерных процессов он позволяет обнаружить даже малые частицы веществ в костной и зубной ткани. Останки Рюриковичей для исследования привезли в Дубну из Кремля.

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