Учёные исследуют Ивана Грозного по костям и зубам

Учёные из группы нейтронного активационного анализа Лаборатории нейтронной физики им. И.М. Франка собираются исследовать останки Ивана Грозного новым методом. По костной ткани царя они хотят выяснить:

чем питались при дворе

какие микроэлементы преобладали в организме

какого качества была вода

На кости Ивана Грозного изучат с помощью нейтронного активационного анализа и реакции на мгновенные гамма-кванты. Работать специалисты будут не только с костной тканью, но и с зубным материалов.

Также в планах у учёных проанализировать и останки царской семьи. Третьей жены Ивана Грозного Марии Темрюковны и его отца.

Ранее эксперты рассказали Pravda.Ru, почему в истории царской семьи много генеалогических нестыковок, пришёл ли к власти дом Романовых, если бы не Иван Грозный и почему бытует мнение, что первая жена царя не происходила из вышеупомянутого рода.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.