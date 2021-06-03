Стадо азиатских слонов уже полгода разгуливает по Китаю. Покинув в декабре прошлого года тропический лес на юго-западе страны, слоны прошли уже почти 500 км по провинции Юньнань и в настоящее время приблизились к её столице Куньмин.
О том, как готовятся встречать незваных крупных гостей, сообщила газета The South China Morning Post.
"Власти готовятся к прибытию этих пятнадцати экземпляров 'Elephas maximus', чтобы обеспечить безопасность населения и минимизировать ущерб, который они могут нанести. Подготовлено 18 тонн продовольствия, чтобы доставить их в горы, и заблокированы основные дороги, чтобы они не путешествовали по городским районам", — пишет издание.
Опасения властей Куньмина понятны:
По данным правительства провинции Юньнань, за 40 дней, которые они оставались в Юйси, слоны уничтожили тысячи гектаров сельскохозяйственных культур, что привело к потерям, оцененным в миллион долларов.
Эксперты по дикой природе пытаются понять, что побудило слоновье стадо покинуть свою естественную среду обитания.
Чжан Ли, профессор Пекинского университета и эксперт по этим животным, отмечает, что за последние 20 лет леса, населенные слонами, сократились из-за увеличения каучуковых и чайных плантаций. По его словам, именно поэтому они ищут новые места обитания.
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