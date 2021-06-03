Стадо слонов, гуляющее по Китаю, "нагрело" фермеров на миллион долларов

Стадо азиатских слонов уже полгода разгуливает по Китаю. Покинув в декабре прошлого года тропический лес на юго-западе страны, слоны прошли уже почти 500 км по провинции Юньнань и в настоящее время приблизились к её столице Куньмин.

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О том, как готовятся встречать незваных крупных гостей, сообщила газета The South China Morning Post.

"Власти готовятся к прибытию этих пятнадцати экземпляров 'Elephas maximus', чтобы обеспечить безопасность населения и минимизировать ущерб, который они могут нанести. Подготовлено 18 тонн продовольствия, чтобы доставить их в горы, и заблокированы основные дороги, чтобы они не путешествовали по городским районам", — пишет издание.

Опасения властей Куньмина понятны:

на своём пути они уничтожали целые поля кукурузы и разбивали амбары.

По данным правительства провинции Юньнань, за 40 дней, которые они оставались в Юйси, слоны уничтожили тысячи гектаров сельскохозяйственных культур, что привело к потерям, оцененным в миллион долларов.

Стадо слонов, гуляющее по Китаю, "нагрело" фермеров на миллион долларов

Эксперты по дикой природе пытаются понять, что побудило слоновье стадо покинуть свою естественную среду обитания.

Чжан Ли, профессор Пекинского университета и эксперт по этим животным, отмечает, что за последние 20 лет леса, населенные слонами, сократились из-за увеличения каучуковых и чайных плантаций. По его словам, именно поэтому они ищут новые места обитания.

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