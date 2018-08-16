Ученые выяснили, почему собаки гоняются за своим хвостом

Оказывается, нервы могут "пошаливать" не только у людей. Собаки, гоняющиеся за собственным хвостом, вовсе не играют, как принято думать. Такое поведение может быть симптомом обсессивно-компульсивного состояния, которое у питомцев именуется "собачье компульсивное расстройство". Об этом пишет Business Insider.

Впервые недуг зафиксировали в 1990-х. Интересно, что проявляется эта нервозность у представителей разных пород по-разному.

Так, бультерьеры могут преследовать собственный хвост часами, доберманы усиленно облизывают лапы, лабрадоры — жуют камни, а кавалер-кинг-чарльз-спаниели пытаются укусить воображаемый объект.

Ранее "Правда.Ру" назвала пять причин, по которым собаки могут обижаться на хозяев. Одна из них - фейерверки, которые пес воспринимает как "небо", которое на него нападает. Лучше всего в такой момент держать питомца в закрытом помещении, не доводя его до стресса. Еще одна причина - ограничение независимости. Собаке важно время от времени заниматься чем-то без участия хозяев. Лучше всего оставлять ее иногда наедине с игрушками для животных. Остальные ошибки хозяев в их отношениях с питомцами - в материале.

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