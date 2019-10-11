В США продана партия "кроссовок Иисуса" со святой водой в подошве

Американская компания MSCHF на своем сайте выставила на продажу пробную партию кроссовок Jesus Shoes ("Обувь Иисуса"), сообщает издание Fox News.

Стоимость одной пары — 3000 долларов. Как отмечает издание, несмотря на огромную цену, все 24 экземпляра были раскуплены буквально за несколько минут.

Основой для Jesus Shoes послужили кроссовки Nike Air Max 97, в пузырьковые подошвы которых залили святую воду из реки Иордан.

Шнурки новинки украшены распятием, стельки ярко-красного цвета, что, по замыслу создателей, должно вызвать ассоциации с традиционной обувью папы римского.

Кроме того, на боковую поверхность кроссовок дизайнеры поместили аббревиатуру главы и стиха Евангелия от Матфея, где описывается эпизод хождения Иисуса Христа по воде.

"Нам стало интересно, как будет выглядеть коллаб с Иисусом Христом. Так как сам я еврей, то знал только то, что он ходил по воде," — рассказал коммерческий директор MSCHF Дэниэл Гринберг. Он также отметил, что целью компании было высмеивание культуры коллабораций, чтобы показать, до какого абсурда ее последователи могут дойти.

В MSCHF, пишет Fox News, подчеркивают, что компания Nike не имеет никакого отношения к проекту, а кроссовки были куплены в магазине по рыночной цене.

В MSCHF пообещали выбрасывать на рынок партии Jesus Shoes в 11 утра каждый второй и четвёртый вторник месяца. Купить их могут посетители сайта из любой точки мира.

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Фото: twitter. com/fox32news