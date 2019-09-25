Футбольный фанат неожиданно стал миллионером

24-летний американец Кэрсон Кинг во время студенческого матча по американскому футболу попросил перевести ему денег на пиво и собрал более миллиона долларов. Об этом сообщает Skynews.

Во время встречи между командами «Айова Хокайс» и «Айова Стейт Циклонс» Кэрсон Кинг поднял баннер с просьбой перевести ему денег на банку пива, номером электронного кошелька и своим именем.

Парень сказал, что хотел просто пошутить и не ожидал того, что деньги, буквально, «посыпятся». После того, как сумма перевалила за 600 долларов, он принял решение отдать все «подаренные» средства на благотворительность.

Кинг перевел всю сумму детской больнице Университета Айовы, оставив себе столько, чтобы хватило на один ящик пива.

В знак признательности компания Busch Beer предложила мужчине годовой запас напитка и выпустила банки с его лицом и подписью «Легенда Айовы».

Читайте также: В 2018 году россияне выпили 8 миллиардов литров пива

Эксперт оценил последствия разрешения рекламы пива на телевидении

Фото: University of Iowa