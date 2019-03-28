Бренд элитной обуви запустил продажи покрытых грязью сапог

Бренд-производитель элитной обуви Le Chameau запустил в продажу новую модель резиновых сапог, которые покрыты слоем настоящей грязи. Об этом сообщает издание Metro.

Как отмечают в руководстве компании, в таких сапогах клиенты смогут почувствовать себя настоящими деревенскими жителями без необходимости выезжать за пределы города.

Покупатели могут выбрать сапоги с 24 оттенками почвы, специально собранной на территории Великобритании и Ирландии.

Отмечается, что стоимость одной пары таких сапог для мужчин составит в среднем 150 фунтов (примерно 13 тысяч рублей, а женская модель обойдется в 140 фунтов (12 тысяч рублей. Покрытие сапог грязью, заявляют в компании, бесплатное.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, глава Российского союза кожевников и обувщиков Александра Андрунакиевич, предложила ввести утилизационный сбор на обувь, который бы способствовал регулированию импорта продукции из некачественных материалов.

По ее словам, 80% российского рынка составляет импортная обувь, на 65% сшитая из синтетических материалов. Средняя цена за пару составляет 4,5 доллара, что лишь подтверждает низкое качество товара. Поэтому россияне вынуждены каждый сезон приобретать новую обувь, а старую выбрасывать, что негативно сказывается на экологии страны.

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