Китаянка инсценировала собственное убийство для избавления от жениха.

37-летняя китаянка проведет 10 суток в тюрьме за имитацию собственного убийства. Такой необычный способ она выбрала для того, чтобы избавиться от 36-летнего бойфренда, который перестал ее устраивать.
Как пишет Daily Mail, что женщина ушла из общежития, где делила со своим парнем комнату, а затем позвонила ему, сказав, что ее похитил бывший муж. Затем уже от лица бывшего мужа она стала присылать любовнику сообщения, в которых тот сначала якобы угрожает убийством бывшей супруги, в случае, если о произошедшем станет известно полиции, а затем сообщает, что женщина уже мертва, а ее тело находится на дне озера.
Испуганный любовник обратился за помощью к полицейским, которые нашли "похищенную" с помощью камер видеонаблюдения. Свои действия она объяснила желанием расстаться с парнем, который, по ее мнению оказался слишком беден. О бедности жениха она узнала, съездив с ним в его родной город. Историю с убийством она придумала, чтобы отвергнутый партнер не стал ее преследовать.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что плесень в школьной столовой спровоцировала на уличный протест жителей китайского города Чэнду. Для наведения порядка полиция задержала 12 разгневанных родителей.
Источник фото: Weibo
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