Ученые не смогли разгадать загадку "космического камня" из Египта

Ученые ЮАР изучают свойства космического камня Ипатия, найденного в Египте в 2013 году.

Исследователи провели анализ компонентов, который доказал его внеземное происхождение. Сообщается, что Ипатийский камень назван в честь египетского математика третьего века.

На сегодняшний день известно, что камень попал на Землю из космоса, но не имеет отношения к кометам или метеоритам.

Группа ученых во главе с Яном Крамерсом пришли к выводу, что компоненты камня могли сформировать еще до зарождения Солнца. Как правило метеориты содержат небольшое количество углерода и большое количество кремния, но в тестовом образце соотношение составляющих обратное.

В этим камне было обнаружено большое количество очень специфических углеродных соединений, называемых полиароматическими углеводородами. Такие вещества являются основными компонентами межзвездной пыли, существовавшей еще до образования Солнечной системы.

При этом он также содержит алюминий в чистой форме, а он не встречается в земных или в космических породах. Также в нем обнаружены формы кремния, карбида и серебряного йодистого фосфида.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что российские ученые опровергли версию итальянских коллег о происхождении озера Чеко в Красноярском крае в результате падения Тунгусского метеорита в 1908 году.

Как сообщил Экспедиционный центр СФО Русского географического общества, исследователи изучили отложения на дне озера Чеко и пришли к выводу, что возраст некоторых из них составляет около 280 лет. Таким образом, озеро существовало значительно раньше, чем упал метеорит, и не могло возникнуть в результате его падения.

Напомним, само озеро по форме напоминает кратер и находится в восьми километрах от предполагаемого места падения Тунгусского метеорита.