Исследователи: клубника вкуснее с солью

Эксперты советуют есть клубнику с солью. Так полнее раскрывается вкус ягоды.
По мнению американских исследователей, язык человека "содержит" рецепторы, которые ответственны за ощущение сладости. Они расположены по переднему краю, а также бокам и приучены реагировать на сахаросодержащие продукты. Однако один из рецепторов "включается" только на соль. Именно этот факт объясняет, почему вкус сладких продуктов становится ярче после добавления соли.
Специалисты отмечают, что правило распространяется не только на летнюю ягоду, так можно есть и другие плоды. Также они советуют использовать клубнику при приготовлении "серьезных" блюд: салатов с сыром и бальзамическим уксусом.
Читайте также:
Клубничные деликатесы для души и тела
Сирийский лидер Башар Асад заявил, что США придется уйти из страны, так они находятся там без каких-либо юридических оснований.
По теме Аркадия Бабченко возникает два вопроса. Один связан с гражданством этого "журналиста", а другой - о реакции Валентины Матвиенко...
В Афганистане найден живым пропавший без вести советский военный летчик. Об этом сообщил руководитель Союза десантников России, Герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин.
Тысячам шведов уже вшили под кожу крошечные микрочипы. Их обычно внедряют в левую руку, что позволяет людям не испытывать неудобств в повседневной жизни.