Исследователи: клубника вкуснее с солью

Эксперты советуют есть клубнику с солью. Так полнее раскрывается вкус ягоды.

По мнению американских исследователей, язык человека "содержит" рецепторы, которые ответственны за ощущение сладости. Они расположены по переднему краю, а также бокам и приучены реагировать на сахаросодержащие продукты. Однако один из рецепторов "включается" только на соль. Именно этот факт объясняет, почему вкус сладких продуктов становится ярче после добавления соли.

Специалисты отмечают, что правило распространяется не только на летнюю ягоду, так можно есть и другие плоды. Также они советуют использовать клубнику при приготовлении "серьезных" блюд: салатов с сыром и бальзамическим уксусом.

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