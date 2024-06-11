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Стук за дверью: две трети россиян не чувствуют себя в безопасности даже в собственном доме

Исследование: только треть россиян ощущает себя в безопасности в своём доме

3:28
Страхование

Выбор места жительства с учетом расположения и хорошей инфраструктуры не гарантирует спокойствия: две трети россиян не чувствуют себя полностью безопасно в своих районах, а половина испытывают тревогу даже в собственной квартире. Такие данные показал репрезентативный опрос, проведённый компанией «Росгосстрах».

Исследование: только треть россиян ощущает себя в безопасности в своём доме
Фото: freepik.com by master1305 is licensed under public domain

Большинство участников опроса выбирали место жительства по качеству инфраструктуры (45%) и расположению относительно работы или учебы (45%). Для 28% было важно наличие рядом магазинов, пунктов выдачи заказов, кафе и ресторанов, а для 21% – парковочных зон.

Тем не менее, 64% опрошенных заявили, что не чувствуют себя полностью безопасно в своем районе, а 16% испытывают постоянную тревогу на ближайших к дому улицах. Основные причины беспокойства включают несчастные случаи с транспортом или ненадежностью уличных объектов (44%), проблемных соседей (18%) и квартирные кражи (11%).

70% опрошенных с детьми признались, что не могут спокойно отпускать их гулять одних. 44% следят, чтобы дети не гуляли допоздна, а 22% вообще не разрешают им самостоятельно выходить во двор.

Внутри своих квартир только 53% россиян чувствуют себя полностью безопасно. Еще 26% могут испытывать тревогу при посторонних звуках за дверью, а 21% постоянно опасаются взлома и проникновения.

Тем не менее, 36% россиян ощущают спокойствие в своих районах, несмотря на редкие случаи краж и нападений. Их уверенности способствуют камеры видеонаблюдения (36%), множество жилых комплексов и обустроенных территорий, включая людные парки (28%), а также общая респектабельность района и его жителей (22%).

Что касается мер безопасности, 33% россиян не принимают специальных мер, чувствуя себя спокойно в своих домах и районах. Остальные для создания безопасной обстановки:

  • Соблюдают правила безопасности на улице и избегают сомнительных людей — 38%.
  • Оставляют машину в гараже или на охраняемой стоянке — 11%.
  • Оформили страховку жизни, здоровья и имущества — 10%.
  • Оформили полис каско на машину — 9%.
  • Используют системы видеонаблюдения — 8%.
  • Устанавливают сигнализацию в доме или квартире — 7%.
  • Предупреждают соседей об отъездах и просят присмотреть за жильем — 7%.
  • Носили или хранили средства самообороны (газовый баллончик, травматическое оружие и т.д.) — 6%.
  • Посещают курсы самообороны — 5%.

Более половины (52%) респондентов заявили, что готовы переехать при повышении уровня преступности в их районе. Из них 12% готовы взять кредит для незамедлительного переезда, а 13% уже сталкивались с такой ситуацией и переезжали.

Опрос был проведен в мае 2024 года среди 1273 граждан старше 18 лет во всех федеральных округах РФ.

Ранее исследование показало, что половина работодателей поддерживает трудоголизм сотрудников.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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