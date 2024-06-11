Стук за дверью: две трети россиян не чувствуют себя в безопасности даже в собственном доме

Выбор места жительства с учетом расположения и хорошей инфраструктуры не гарантирует спокойствия: две трети россиян не чувствуют себя полностью безопасно в своих районах, а половина испытывают тревогу даже в собственной квартире. Такие данные показал репрезентативный опрос, проведённый компанией «Росгосстрах».
Большинство участников опроса выбирали место жительства по качеству инфраструктуры (45%) и расположению относительно работы или учебы (45%). Для 28% было важно наличие рядом магазинов, пунктов выдачи заказов, кафе и ресторанов, а для 21% – парковочных зон.
Тем не менее, 64% опрошенных заявили, что не чувствуют себя полностью безопасно в своем районе, а 16% испытывают постоянную тревогу на ближайших к дому улицах. Основные причины беспокойства включают несчастные случаи с транспортом или ненадежностью уличных объектов (44%), проблемных соседей (18%) и квартирные кражи (11%).
70% опрошенных с детьми признались, что не могут спокойно отпускать их гулять одних. 44% следят, чтобы дети не гуляли допоздна, а 22% вообще не разрешают им самостоятельно выходить во двор.
Внутри своих квартир только 53% россиян чувствуют себя полностью безопасно. Еще 26% могут испытывать тревогу при посторонних звуках за дверью, а 21% постоянно опасаются взлома и проникновения.
Тем не менее, 36% россиян ощущают спокойствие в своих районах, несмотря на редкие случаи краж и нападений. Их уверенности способствуют камеры видеонаблюдения (36%), множество жилых комплексов и обустроенных территорий, включая людные парки (28%), а также общая респектабельность района и его жителей (22%).
Что касается мер безопасности, 33% россиян не принимают специальных мер, чувствуя себя спокойно в своих домах и районах. Остальные для создания безопасной обстановки:
Более половины (52%) респондентов заявили, что готовы переехать при повышении уровня преступности в их районе. Из них 12% готовы взять кредит для незамедлительного переезда, а 13% уже сталкивались с такой ситуацией и переезжали.
Опрос был проведен в мае 2024 года среди 1273 граждан старше 18 лет во всех федеральных округах РФ.
Ранее исследование показало, что половина работодателей поддерживает трудоголизм сотрудников.
Наверняка каждый садовод сталкивался с такими неприятными заболеваниями огурцов, как мучнистая роса и прикорневая гниль. Эти болезни могут нанести серьёзный урон урожаю, но избавиться от них можно простым и доступным народным средством — обычной зелёнкой.