Трудоголизм в российских компаниях: 75% работодателей поддерживают повышенную вовлечённость сотрудников

Более 50% российских работодателей поддерживают трудоголизм

1:08 Your browser does not support the audio element. Страхование

Более половины российских компаний сталкиваются с проблемой трудоголизма среди своих сотрудников, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на исследование группы "Ренессанс страхование" и рекрутингового сервиса "Зарплата.ру".

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Согласно опросу, 47% руководителей отметили, что в их коллективах много трудоголиков. При этом 80% респондентов считают, что такие сотрудники значительно повышают эффективность рабочих процессов благодаря своей вовлечённости.

Положительно к такому подходу относятся 53% работодателей, нейтрально — 44%, и только 3% оценивают его негативно. Более того, 75% работодателей поощряют повышенную вовлечённость сотрудников различными способами.

Тем не менее, многие компании стараются создать условия для предотвращения нездоровой рабочей атмосферы. Чтобы предотвратить выгорание сотрудников, руководители предлагают гибкий график работы (42%), путёвки от компании (19%) и абонементы на фитнес или в спортзал (11%).