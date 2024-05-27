Остерегайтесь дешёвых ловушек: как избежать неожиданных затрат при страховании автомобиля

Основные ошибки при выборе автостраховки: как их избежать?

3:14 Your browser does not support the audio element. Страхование

В мире страхования автомобилей важно не только выбрать подходящую страховую компанию, но и правильно оценить условия полиса. В данной статье мы рассмотрим ключевые аспекты, которые помогут вам избежать распространенных ошибок при выборе и использовании автомобильной страховки.

Фото: freepik.com by prostooleh is licensed under public domain

Подумайте над исключением ненужных услуг из вашего страхового полиса

Когда вы заключаете страховой полис на свой автомобиль, страховая компания автоматически включает в него ряд услуг, которые могут оказаться вам полезными в случае необходимости, такие как эвакуация после ДТП или оформление документов в ГАИ. Однако, часто эти услуги остаются неиспользованными, поэтому имеет смысл обдумать их исключение ещё на этапе оформления договора страхования.

Обратите внимание не только на цену, но и на дополнительные условия тарифа

Многие владельцы автомобилей ищут страховку по самой низкой цене, не задумываясь о дополнительных условиях. Однако стоит задаться вопросом, почему определённая страховая компания предлагает свой продукт по более низкой цене. Важно узнать, какие дополнительные условия предусмотрены в таком тарифе, какая франшиза действует, и как производится расчёт страховых выплат. Также следует обратить внимание на финансовое состояние страховщика, учитывая регулярную информацию о прекращении выплат некоторыми компаниями. Опыт показывает, что самые дешевые полисы обычно у таких компаний.

Изучите методику расчёта страхового возмещения

Многие считают, что процесс расчёта страхового возмещения полностью зависит от страховой компании. Однако это может стать большим заблуждением, так как размер выплаты может значительно отличаться от ожидаемого. Важно узнать, каким из трёх методов будет оцениваться ущерб вашему автомобилю:

Оценка на СТО по указанию страховщика (стандартный метод у большинства страховых компаний). Оценка на выбранном вами СТО (чаще всего более дорогой вариант). Оценка по методике страховщика (чаще всего более дешёвый вариант, с возможной скидкой до 30%, но не все компании предоставляют такую услугу).

Эти различия могут существенно повлиять на итоговую стоимость страховки. Владельцы автомобилей, купленных в официальных дилерских центрах, могут также сэкономить до 15% на страховке, выбрав оценку и ремонт в СТО, рекомендованном страховой компанией.

Познакомьтесь с понятием агрегатной страховой суммы

Этот аспект страхования ОСАГО часто остаётся незамеченным, что может привести к серьёзным последствиям. Страховая компания может включить в договор условие, согласно которому страховая сумма уменьшается на сумму выплаченного возмещения. Это особенно важно для тех владельцев автомобилей, которые часто попадают в аварии. Иными словами, если вам пришлось получить возмещение за ремонт после аварии, то при следующем ДТП страховая сумма вашего автомобиля будет уменьшена на данную сумму.