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Аналогов им нет: чем онкопациентам грозит пропажа из ОМС западных "Абраксана" и "Пикрэя"

Из ОМС убрали препараты от рака груди "Абраксан" и "Пикрэй"

2:54
Страхование

С 2024 года Россия прекратила закупки американского "Абраксана" и швейцарского "Пикрэя" — оба препарата применялись в ОМС для лечения рака груди. Согласно Госреестру лекарственных средств, аналогов им не существует. Как теперь будут лечить пациентов с онкологией, рассказали "Известия".

Из ОМС убрали препараты от рака груди "Абраксан" и "Пикрэй"
Фото: dvidshub.net by Petty Officer 1st Class Elizabeth Merriam is licensed under Creative Commons CC0 License

В 2024 году оба лекарства были исключены из схем лечения, оплачиваемого из средств Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС).

"Абраксан" также применяется для лечения рака поджелудочной железы, поэтому пациенты с этим диагнозом тоже рискуют остаться без помощи, а "Пикрэй" считается единственным препаратом при гормонозависимом раке молочной железы с наличием мутации в гене PIK3CA, рассказал "Известиям" замгендиректора по научной работе Федеральной сети экспертной онкологии "Евроонко" Денис Романов.

"По сути наш арсенал пустеет на одну линию лечения при PIK3CA-мутированном раке молочной железы. И лечение значительно обедняется, если говорить о раке поджелудочной железы", — рассказал "Известиям" врач.

По мнению онколога, основателя "Клиники доктора Ласкова" Михаила Ласкова, эти препараты можно закупить за средства регионов или по индивидуальным показаниям, если так решит врачебная комиссия. В этом случае медучреждение может приобрести лекарства самостоятельно, отметил он.

В Межрегиональной общественной организации "Движение против рака" заявили, что от пациентов с онкологией из регионов уже поступают жалобы на изменение схем лечения и прекращение выдачи западных препаратов.

Заведующая отделом лекарственного лечения злокачественных новообразований Медицинского радиологического научного центра им. А. Ф. Цыба Наталья Фалалеева рассказала "Известиям", что "сегодня на рынке есть необходимые препараты, а врачам доступны современные варианты лекарственного лечения".

По её словам, возможна замена западных лекарств как на иную гормонотерапию, так и на ингибитор mTOR, а также линию химиотерапии. Кроме того, "Абраксан" и другие препараты могут быть назначены по заключению врачебной комиссии, подчеркнула врач.

"Они есть в клинических рекомендациях, а значит доступны пациентам в рамках программы государственных гарантий", — пояснила эксперт.

При этом оба препарата пока доступны в российских аптеках: стоимость "Абраксана" составляет 50–57 тыс. рублей, а «Пикрэя» — 202–318 тыс. рублей, констатируют "Известия". 

Ранее выяснилось, что около трети россиян делают накопления на образование детей.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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