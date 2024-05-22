Аналогов им нет: чем онкопациентам грозит пропажа из ОМС западных "Абраксана" и "Пикрэя"

С 2024 года Россия прекратила закупки американского "Абраксана" и швейцарского "Пикрэя" — оба препарата применялись в ОМС для лечения рака груди. Согласно Госреестру лекарственных средств, аналогов им не существует. Как теперь будут лечить пациентов с онкологией, рассказали "Известия".
В 2024 году оба лекарства были исключены из схем лечения, оплачиваемого из средств Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС).
"Абраксан" также применяется для лечения рака поджелудочной железы, поэтому пациенты с этим диагнозом тоже рискуют остаться без помощи, а "Пикрэй" считается единственным препаратом при гормонозависимом раке молочной железы с наличием мутации в гене PIK3CA, рассказал "Известиям" замгендиректора по научной работе Федеральной сети экспертной онкологии "Евроонко" Денис Романов.
"По сути наш арсенал пустеет на одну линию лечения при PIK3CA-мутированном раке молочной железы. И лечение значительно обедняется, если говорить о раке поджелудочной железы", — рассказал "Известиям" врач.
По мнению онколога, основателя "Клиники доктора Ласкова" Михаила Ласкова, эти препараты можно закупить за средства регионов или по индивидуальным показаниям, если так решит врачебная комиссия. В этом случае медучреждение может приобрести лекарства самостоятельно, отметил он.
В Межрегиональной общественной организации "Движение против рака" заявили, что от пациентов с онкологией из регионов уже поступают жалобы на изменение схем лечения и прекращение выдачи западных препаратов.
Заведующая отделом лекарственного лечения злокачественных новообразований Медицинского радиологического научного центра им. А. Ф. Цыба Наталья Фалалеева рассказала "Известиям", что "сегодня на рынке есть необходимые препараты, а врачам доступны современные варианты лекарственного лечения".
По её словам, возможна замена западных лекарств как на иную гормонотерапию, так и на ингибитор mTOR, а также линию химиотерапии. Кроме того, "Абраксан" и другие препараты могут быть назначены по заключению врачебной комиссии, подчеркнула врач.
"Они есть в клинических рекомендациях, а значит доступны пациентам в рамках программы государственных гарантий", — пояснила эксперт.
При этом оба препарата пока доступны в российских аптеках: стоимость "Абраксана" составляет 50–57 тыс. рублей, а «Пикрэя» — 202–318 тыс. рублей, констатируют "Известия".
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