Исследование: 51% российских родителей выбирают вузы и колледжи, активно откладывая средства на образование

"Росгосстрах": половина россиян выбирает вузы для детей, 32% — колледжи

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В результате совместного опроса, проведённого СК "Росгосстрах Жизнь" и ВТБ среди более 1,2 тысячи россиян с детьми с 15 по 27 апреля 2024 года, выяснилось, что 51% родителей рассматривают как государственные, так и коммерческие вузы для обучения своих детей после школы.

Фото: CMAP by Ecole polytechnique Université Paris-Saclay is licensed under CC BY-SA 2.0 DEED

Интерес родителей распространяется не только на высшие учебные заведения, но и на среднее специальное образование, популярность которого растет. Так, колледжи рассматривают 32% опрошенных.

Многие родители учитывают, что их дети могут не поступить на бюджетное место в вузе, поэтому предусматривают возможность обучения на коммерческой основе. Почти четверть респондентов (24%) готовы выделять до 100 тысяч рублей в год на высшее образование своих детей, а 59% согласны тратить более 100 тысяч рублей в год.

На данный момент 29% участников опроса уже откладывают средства на высшее образование для своих детей, а еще 27% планируют начать это делать в ближайшее время. Четверть респондентов пока не приняли решение о накоплениях на образование и отложили этот вопрос. 11% намерены взять кредит на эти цели в момент поступления, и только 8% считают, что дети должны сами обеспечивать себе высшее образование.

"Как показало наше недавнее исследование, самый популярный способ накоплений на учебу — банковские депозиты или накопительные счета. Этим инструментом пользуются 22% россиян. Чуть менее распространенный вид — хранение наличных средств дома (21%). По 13% респондентов инвестируют в недвижимость или ценные бумаги", — рассказала заместитель генерального директора СК "Росгосстрах Жизнь" Наталья Белова.

Основным критерием выбора будущего учебного заведения для детей родители считают качество преподавания и индивидуальный подход к ученикам (28%). Также важными факторами являются психологическая поддержка (16%), современные кабинеты и оборудование (14%), наличие практической части в образовательной программе (12%). При этом 15% респондентов ориентируются на желания и способности своих детей.

62% опрошенных уверены, что их затраты на образование окупятся в будущем в той или иной степени, однако почти половина из них (33%) считают, что основная часть ответственности за это будет лежать на самих детях.