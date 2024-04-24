Как получить полную информацию о медицинских услугах и их стоимости через портал госуслуги по полису ОМС

ОМС: как узнать стоимость медицинских услуг через личный кабинет

2:11 Your browser does not support the audio element. Страхование

Каждый застрахованный имеет возможность получить информацию о медицинских услугах, оказанных ему за определенный период в различных медицинских учреждениях, где он получал медицинскую помощь по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Также предусмотрена возможность узнать стоимость медицинской помощи, полученной бесплатно в рамках ОМС.

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В соответствии с правилами обязательного медицинского страхования информирование граждан о перечне предоставленных им медицинских услуг и их стоимости осуществляется страховыми медицинскими организациями, в которых они застрахованы по ОМС. Это происходит на основе данных, предоставленных медицинскими учреждениями страховым медицинским организациям в виде реестров счетов за оказанную медицинскую помощь.

Чтобы узнать перечень медицинских услуг и их стоимость, полученных в медицинских организациях, можно воспользоваться личным кабинетом на портале "Госуслуги" в разделе "Здоровье" — "Сведения об оказанных медицинских услугах и их стоимости". В этой справке будут указаны медицинские услуги, предоставленные за счет средств ОМС.

Такая справка, получаемая через портал "Госуслуги", предоставляется в информационных целях. Для получения официальной информации необходимо обратиться с письменным заявлением в страховую медицинскую организацию, где был оформлен полис ОМС, или в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования по месту оказания медицинской помощи. Информация о перечне медицинских услуг и их стоимости предоставляется лично или направляется по почтовому адресу заявителя заказным письмом с уведомлением о доставке.

В случае обнаружения записей о медицинских услугах, которые по факту не были получены, рекомендуется обратиться в отдел защиты прав застрахованных вашей страховой медицинской организации или в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования. Заявление о наличии недостоверной информации следует подать письменно или через официальный сайт.