Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Актер Александр Лойе рассказал, что сериал "Next" снимался в доме Абдулова на Валдае
Более 90% компаний на Украине заявили о дефиците сотрудников
Самая дешевая квартира в Сочи стоит 4 млн рублей
Какие косметические процедуры для лица и тела стоит пройти перед отпуском
Филипп Киркоров предложил временное пристанище семье Тодоренко в своем гостевом доме
Volvo представляет электромобиль EX30: конкурент Tesla Model Y с доступной ценой
Ветеринары дали ответ, какой запах из пасти говорит о проблемах со здоровьем
Мясников: регулярные пешие прогулки улучшают работу сердца
Американец испугался ехать в Россию и был высмеян в интернете
Как получить полную информацию о медицинских услугах и их стоимости через портал госуслуги по полису ОМС

ОМС: как узнать стоимость медицинских услуг через личный кабинет

2:11
Страхование

Каждый застрахованный имеет возможность получить информацию о медицинских услугах, оказанных ему за определенный период в различных медицинских учреждениях, где он получал медицинскую помощь по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Также предусмотрена возможность узнать стоимость медицинской помощи, полученной бесплатно в рамках ОМС.

ОМС: как узнать стоимость медицинских услуг через личный кабинет
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В соответствии с правилами обязательного медицинского страхования информирование граждан о перечне предоставленных им медицинских услуг и их стоимости осуществляется страховыми медицинскими организациями, в которых они застрахованы по ОМС. Это происходит на основе данных, предоставленных медицинскими учреждениями страховым медицинским организациям в виде реестров счетов за оказанную медицинскую помощь.

Чтобы узнать перечень медицинских услуг и их стоимость, полученных в медицинских организациях, можно воспользоваться личным кабинетом на портале "Госуслуги" в разделе "Здоровье" — "Сведения об оказанных медицинских услугах и их стоимости". В этой справке будут указаны медицинские услуги, предоставленные за счет средств ОМС.

Такая справка, получаемая через портал "Госуслуги", предоставляется в информационных целях. Для получения официальной информации необходимо обратиться с письменным заявлением в страховую медицинскую организацию, где был оформлен полис ОМС, или в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования по месту оказания медицинской помощи. Информация о перечне медицинских услуг и их стоимости предоставляется лично или направляется по почтовому адресу заявителя заказным письмом с уведомлением о доставке.

В случае обнаружения записей о медицинских услугах, которые по факту не были получены, рекомендуется обратиться в отдел защиты прав застрахованных вашей страховой медицинской организации или в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования. Заявление о наличии недостоверной информации следует подать письменно или через официальный сайт.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как об стенку горох: названы породы собак, которые не поддаются дрессировке

Существует обширное разнообразие пород собак в мире.

Кинологи назвали породы собак, которые не поддаются дрессировке
Что можно добавить в подливу, кроме муки, чтобы она стала гуще
Чем можно загустить подливу, кроме муки: назван неожиданный альтернативный вариант
Европа опять скупает "вредный" товар в России
Вот как правильно посеять морковь, чтобы не нужно было делать прополку
Армия России начинает "выносить" железнодорожную инфраструктуру Украины Дмитрий Плотников Ближайшая цель новой группировки войск "Север" ВС РФ — освобождение Харькова Любовь Степушова В мире начинается битва за миграционные потоки Саид Гафуров
На сухом пайке: что будет с киской, если кормить ее только сухим кормом
Удивительно просто: как добавить лет жизни вашему двигателю — советы от эксперта
Овощной суп с капустой: аппетитный и сытный, несмотря на отсутствие мяса в составе
Овощной суп с капустой: аппетитный и сытный, несмотря на отсутствие мяса в составе
Последние материалы
Мясников: регулярные пешие прогулки улучшают работу сердца
Американец испугался ехать в Россию и был высмеян в интернете
Пельмени с петрушкой: таким блюдом фигуру вы точно не испортите
ОМС: как узнать стоимость медицинских услуг через личный кабинет
Экс-советник Пентагона: США и НАТО выставлены дураками
Пожилые двигаются медленно из-за повышенного энергопотребления мышц
Говорим о важных признаках дефицита магния
Тарасова считает, что в WADA предвзяты к Валиевой из-за отношения к России
Джонни Депп заявил, что не вернется в крупнобюджетное кино
Небензя: без прекращения огня в Газе оказание помощи населению невозможно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников