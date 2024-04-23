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Не за горами 30: в 2024 году для страховой пенсии нужно скопить 28,2 пенсионных балла и 15 лет трудового стажа

НИУ ВШЭ: в 2024 году для назначения страховой пенсии понадобятся 15 лет стажа

2:44
Страхование

В 2024 году для назначения страховой пенсии понадобятся минимум 15 лет трудового стажа и 28,2 балла пенсионного коэффициента, а с 2025 года — уже 30 баллов, рассказал argumenti.ru декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

НИУ ВШЭ: в 2024 году для назначения страховой пенсии понадобятся 15 лет стажа
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Эксперт отметил, что на количество пенсионных коэффициентов влияют начисленные и уплаченные страховые взносы. Чтобы рассчитать свой размер пенсии, россиянин должен к установленной государством фиксированной выплате (в 2024 году это 8134,88 рубля) прибавить количество накопленных баллов и умножить эту сумму на стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК).

ИПК — это число баллов, которое гражданину даётся за каждый календарный год, учтенный в страховой стаж, не считая отдельных периодов. В 2024 году цена одного страхового балла составляет 133,05 рубля. За полностью отработанный год человеку начислят максимум 10 баллов.

"Таким образом, если гражданин выходит на пенсию в 2024 году с минимальным количеством пенсионных баллов, то его пенсия составит 11 886,89 рубля", — рассказал Виноградов

Чем выше доход россиянина, тем больше баллов можно накопить, а значит, тем выше будет пенсия. Так, при 100 баллах пенсия составит 21 439,88 рубля, при 150 — 28 092,38 рубля.

При этом пенсионные баллы начисляются только при официальном трудоустройстве, напоминает argumenti.ru. Неработающие граждане, работающие за границей, самозанятые и ИП могут докупить баллы у Социального фонда — для этого нужно заключить соответствующий договор и оплатить взносы. Минимальная сумма страховых взносов для покупки пенсионных баллов в 2024 году составляет 50 798,88 рубля — она принесёт 1,037 балла. За 8,292 балла придётся заплатить более 406 тысяч рублей.

Ранее телефонные мошенники начали использовать новую схему обмана с "приложение Минздрава".

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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