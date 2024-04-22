Избегайте хитростей страховых компаний: 5 способов предотвратить мошенничество при урегулировании страховых случаев по ОСАГО

ОСАГО: 5 способов избежать уловок страховых компаний

3:10 Your browser does not support the audio element. Страхование

При рассмотрении страховых случаев по ОСАГО, страховые компании могут применять различные хитрости и нарушать закон. Центр финансовой экспертизы Роскачества предостерегает, как распознать самые распространенные уловки страховщиков и избежать их.

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Отказ в продаже полиса по выдуманной причине

Согласно закону, любой владелец автомобиля, имеющий необходимые документы и готовый оплатить страховку, должен иметь возможность приобрести её в офисе страховой компании в тот же день. Однако, в случае если компания считает клиента нецелесообразным, она может отказать в оформлении полиса, придумав какую-либо причину. Например, ссылаясь на то, что документы были приняты сотрудником, не обладающим соответствующими полномочиями.

Решение: Центробанк России обязывает страховщиков заключать договор ОСАГО с каждым клиентом и запрещает отказывать из-за отсутствия полномочий у сотрудника. Если страховщик отказывается, можно угрожать ему штрафом, ссылаясь на соответствующую статью КоАП РФ, либо обратиться в Центробанк РФ.

Прекращение договора в одностороннем порядке

Иногда страховщики могут прекратить договор ОСАГО односторонне после выплаты по аварии, например, если автомобиль был полностью уничтожен. Водитель, не осведомленный об этом, может отремонтировать машину и продолжать ездить, а затем обнаружить, что договор больше не действует при следующем ДТП. В таком случае, компания направит его к страховщику виновника аварии, а если виновником является сам владелец, то ему будет отказано в выплате.

Решение: важно убедиться, что договор ОСАГО был расторгнут, и при необходимости заключить новый.

Отказ в ремонте Страховые компании могут отказать в ремонте автомобиля после аварии, утверждая, что у них нет договора с официальным дилером или отправляя клиента на СТО, которая не имеет возможности выполнить ремонт.

Решение: жаловаться в Центробанк РФ.

Затягивание сроков и уменьшение выплат

Иногда страховые компании могут принять заявление о ДТП, но задерживать разбирательство и выплаты, чтобы клиент устал ждать и сделал ремонт самостоятельно. Это может стать поводом для отказа в выплате.

Другой случай — предложение компенсации без ожидания результатов экспертизы, с условием подписания отказа от дальнейших претензий к страховой. Позднее выясняется, что сумма компенсации значительно ниже реальной стоимости ремонта.

Решение: не подписывать ничего, пока страховщик не определит сумму выплаты.

Обман клиента после экспертизы

Иногда страховщики предлагают автовладельцу подписать соглашение об оценке ущерба после экспертизы. Водитель соглашается, а потом обнаруживает, что ущерб в документе занижен, а компенсация недостаточна для покрытия ремонта.

Решение: внимательно изучайте документы, которые предоставляет страховщик для подписи.