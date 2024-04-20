Страховка от проигрыша в лотерею

Страховка от проигрыша в лотерею: специфика

0:31 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страховка от проигрыша в лотерею имеет свою специфику.

Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Учитывая высокую вероятность наступления страхового случая, страховые платежи будут очень большими. Так что покупка подобного полиса невыгодна. Вместе с тем, страховщики охотно предоставляют подобную услугу, которая сочетает высокие страховые взносы и невысокие выплаты по страховке, которые отнюдь не соответствуют числу проигрышей, а являются правомерными только при очень крупной сумме проигрыша.