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Страховка от проигрыша в лотерею

Страховка от проигрыша в лотерею: специфика

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Страхование

Страховка от проигрыша в лотерею имеет свою специфику.

Страховка от проигрыша в лотерею: специфика
Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Учитывая высокую вероятность наступления страхового случая, страховые платежи будут очень большими. Так что покупка подобного полиса невыгодна. Вместе с тем, страховщики охотно предоставляют подобную услугу, которая сочетает высокие страховые взносы и невысокие выплаты по страховке, которые отнюдь не соответствуют числу проигрышей, а являются правомерными только при очень крупной сумме проигрыша. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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