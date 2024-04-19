Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экс-тренер "Локомотива" считает, что обстановка в команде гораздо лучше, чем вне её
Правозащитник из США: украинцы гибнут за интересы Америки
Nutrients: 8 ягод клубники ежедневно предотвратят когнитивные нарушения и депрессию
Рецепт супа с лонганом: блюдо для гурманов
Эти "китайцы" могут покинуть российский рынок: опрос дилеров
Крис Пратт получил травму на 4-й день съёмок в фильме "Милость"
Reuters: администрация Байдена начала ограничивать добычу нефти и газа на Аляске
АвтоВАЗ отзовет некоторые LADA Granta и Vesta из-за проблемы с коробкой передач
Рецепт приготовления лаймового чизкейка
"Они абсолютно бесправны": в Госдуме хотят предоставить соцпакет таксистам, курьерам и продавцам маркетплейсов

Депутаты предложили защитить права россиян, работающих через цифровые платформы

1:09
Страхование

В Госдуме РФ предложили защитить трудовые права граждан, работающих через цифровые платформы, сообщает "Гарант".

Депутаты предложили защитить права россиян, работающих через цифровые платформы
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Авторы инициативы уточнили, что речь идет о 9 млн человек, включая таксистов, продавцов маркетплейсов, и курьеров. Это примерно 12% трудоспособного населения, отметили в ГД.

Законодатели предлагают распространить на перечисленные категории следующие меры:

  • ограничение сверхурочных работ;
  • право на оплачиваемый отпуск;
  • страхование от несчастных случаев;
  • оплачиваемый больничный;
  • пенсионное обеспечение;
  • оплату за работу в ночное время и в выходные/праздничные дни.

Один из авторов инициативы, депутат Сергей Миронов рассказал, что около одиннадцати миллионов россиян зарабатывают на жизнь при помощи цифровых платформ.

"Я нисколько не ошибусь, если скажу, что сегодня они абсолютно бесправны, поэтому наша партия предлагает защитить их трудовые интересы", — пояснил он.

Ранее в правительстве предложили включить самозанятых в программу социального страхования.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Мария Шукшина опубликовала гневный пост по поводу признания Бузовой лучшей телеведущей России

Мария Шукшина поделилась постом, в котором высмеивается решение признать Ольгу Бузову лучшей телеведущей страны.

Мария Шукшина разместила пост с критикой признания Ольги Бузувой лучшей телеведущей
За 2023 год объемы поставок семги в Россию рухнули в два раза
В Россию полностью прекратились поставки охлажденной продукции: импорт семги снизился вдвое
Иосиф Пригожин показал фотографии со дня рождения певицы Валерии: 21 год в танце
Сергей Соседов возвращается на НТВ после скандального увольнения из шоу "За гранью"
Палата представителей США проголосовала за помощь "на четверых" Дмитрий Плотников Caliber.Az: Армения и Запад заключили секретный пакт о военном сотрудничестве Андрей Николаев Женщина — более жизнеспособное дитя природы, да ещё и с возможностями омолаживания Сергей Лебедев
Как правильно кормить кошку: каждый второй делает это неправильно и губит здоровье питомца
Они долгое время жили в лавовой трубе: ученые открыли место обитания древнего человека
Bloomberg: два новых маршрута сделают Россию одним из центров мировой торговли
Bloomberg: два новых маршрута сделают Россию одним из центров мировой торговли
Последние материалы
В Ростове-на-Дону всё ещё пребывает подозреваемый в убийстве из-за парковки в Москве
Учёные выяснили, от чего зависит шанс найти счастье в отношениях
Причины возникновения купероза и розацеа на коже лица и методы их удаления
Сорта кабачков для Сибири
Белый дом: США начнут поставлять оружие в Киев сразу после одобрения конгрессом
В Карелии хотят ввести туристический сбор
Нижний Новгород посетили более 1,7 млн туристов в 2023
Тарасова считает обидным, что Коляду пригласили тренировать в Китае, а не в России
Ученый Гашев заявил, что изменения климата влияют на флору и фауну
Врач Назарова: рак щитовидной железы и шейки матки часто встречается у молодёжи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников