"Они абсолютно бесправны": в Госдуме хотят предоставить соцпакет таксистам, курьерам и продавцам маркетплейсов

Депутаты предложили защитить права россиян, работающих через цифровые платформы

1:09 Your browser does not support the audio element. Страхование

В Госдуме РФ предложили защитить трудовые права граждан, работающих через цифровые платформы, сообщает "Гарант".

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Авторы инициативы уточнили, что речь идет о 9 млн человек, включая таксистов, продавцов маркетплейсов, и курьеров. Это примерно 12% трудоспособного населения, отметили в ГД.

Законодатели предлагают распространить на перечисленные категории следующие меры:

ограничение сверхурочных работ;

право на оплачиваемый отпуск;

страхование от несчастных случаев;

оплачиваемый больничный;

пенсионное обеспечение;

оплату за работу в ночное время и в выходные/праздничные дни.

Один из авторов инициативы, депутат Сергей Миронов рассказал, что около одиннадцати миллионов россиян зарабатывают на жизнь при помощи цифровых платформ.

"Я нисколько не ошибусь, если скажу, что сегодня они абсолютно бесправны, поэтому наша партия предлагает защитить их трудовые интересы", — пояснил он.

Ранее в правительстве предложили включить самозанятых в программу социального страхования.