"Они абсолютно бесправны": в Госдуме хотят предоставить соцпакет таксистам, курьерам и продавцам маркетплейсов

В Госдуме РФ предложили защитить трудовые права граждан, работающих через цифровые платформы, сообщает "Гарант".
Авторы инициативы уточнили, что речь идет о 9 млн человек, включая таксистов, продавцов маркетплейсов, и курьеров. Это примерно 12% трудоспособного населения, отметили в ГД.
Законодатели предлагают распространить на перечисленные категории следующие меры:
Один из авторов инициативы, депутат Сергей Миронов рассказал, что около одиннадцати миллионов россиян зарабатывают на жизнь при помощи цифровых платформ.
"Я нисколько не ошибусь, если скажу, что сегодня они абсолютно бесправны, поэтому наша партия предлагает защитить их трудовые интересы", — пояснил он.
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