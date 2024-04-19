С 2026 года самозанятые смогут участвовать в программе добровольного соцстрахования

Самозанятые смогут отчислять взносы на больничные с 2026 года

1:34 Your browser does not support the audio element. Страхование

В России с 2026 г. стартует эксперимент по подключению плательщиков налога на профессиональный доход (НПД) к программе добровольного социального страхования, сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минтруда РФ.

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Ведомство отметило, что соответствующий законопроект уже подготовлен и проходит межведомственное согласование.

Сейчас делать добровольные отчисления на больничные могут только ИП, адвокаты и нотариусы, напомнил старший научный сотрудник ИНСАП Президентской академии Виктор Ляшок. Самозанятым для этого нужно либо стать индивидуальными предпринимателями, либо заключить трудовой договор.

Модель социального страхования плательщиков НПД была представлена Минтруда еще в 2022 году и должна была заработать в июле 2023 г., однако процесс был приостановлен. Размер больничных выплат предполагалось устанавливать в зависимости от страхового стажа самозанятого и суммы его взносов.

Гендиректор "Корпорации МСП" Александр Исаевич отметил, что количество самозанятых в России растёт — на данный момент их уже 10 млн. По его мнению, в ближайшие годы вопрос социальных льгот для плательщиков НПД будет обостряться, поэтому законопроект о добровольных отчислениях в Соцфонд более чем своевременный.

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