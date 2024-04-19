"Там что, жизнь закончилась?" — правительство разработает меры поддержки бизнеса в новых регионах

Трутнев: меры господдержки помогут стимулировать бизнес в новых регионах

2:05 Your browser does not support the audio element. Страхование

В новые меры господдержки бизнеса в новых регионах могут включить восстановление прежних кооперационных связей с другими субъектами РФ, особые условия привлечения инвестиций в высокомаржинальные производства и страхование на случай повреждений во время боевых действий. Об этом журналистам рассказал вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

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Ранее Трутнев заявлял, что существующих мер недостаточно, и обещал по итогам поездки в ДНР в начале апреля поручить профильным ведомствам проработку новых.

По словам вице-премьера, он неоднократно вносил предложения по данному вопросу, но коллеги считали сомнительным, что кто-то захочет вкладывать деньги в место, куда прилетают снаряды, пишет Прайм.

"Подождите, коллеги. А том, что жизнь закончилась? Там магазины не работают, рестораны, там общественный транспорт не ходит? Нет, всё это работает. Мы можем сделать так, чтобы это всё работало более эффективно. Можем их поддержать, учитывая вот эту сложную ситуацию, чтобы кто-то туда ещё пришел, чтобы этого общественного транспорта было больше, чтобы новые инвестиции вкладывались", — отметил Трутнев.

Государственный деятель добавил, что общего алгоритма, из-за которого в новых регионах "всё сразу расцветёт", не существует, однако нужно выделить отдельные сегменты экономики и найти для каждого формы поддержки, включая "непростые".

По словам Трутнева, одной из мер может стать страхование от поражения в ходе военных действий.

"Ну, прилетела ракета, и какой-то строящийся объект получил повреждения. Возвращать все деньги инвесторам нельзя — сразу же это будет использоваться для жульничества, воровства и так далее, но какой-то процент можем", — сказал он.

Вице-премьер отметил, что необходимо найти ту "золотую середину" государственной помощи, при которой бизнесмены скажут: "Давайте попробуем".