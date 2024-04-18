В Москве 22-летний Шахин Аббасов зарезал прохожего в ответ на замечание о неправильной парковке

Мужчина в Москве получил ножевое ранение в ответ на замечание о неправильной парковке, сообщает Телеграм-канал Shot.
По данным источника, 25-летний Кирилл приехал на мотоцикле в гости к подруге на улицу Краснодарскую. В пешеходной зоне у подъезда была припаркована белая Тойота 22-летнего Шахина Аббасова. Парень сделал водителю замечание, на что Аббасов ударил его ножом в живот.
Пострадавшего госпитализировали в состоянии клинической смерти. Несмотря на попытки реанимации спустя 1,5 часа парень скончался.
Убийца скрылся с места преступления, его ищут правоохранительные органы. Он может передвигаться на "Жигулях" или БМВ.
По данным Mash, Аббасов — уроженец Азербайджана. У убийцы просрочена регистрация, в России он пребывает незаконно. В доме, возле которого произошла трагедия, проживают его отец и брат.
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