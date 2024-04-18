Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт дал рекомендации туристам-новичкам
Страны G7 заявили о решимости добиться от России выплаты компенсации Украине
Суп из батата со специями: для поднятия иммунитета
Как определиться с выбором лака для волос
Яна Рудковская обратилась со словами благодарности к Диме Билану
Боец ВСУ Погребняк сдался после прочтения сброшенной с дрона записки
"Джеймс Уэбб" помог понять причину полярных сияний на коричневом карлике W1935
В Германии схватили двоих по подозрению в работе на российские спецслужбы
Россиянка Ермилова: Я не живу вместе с миллиардером Хаубом
В Москве 22-летний Шахин Аббасов зарезал прохожего в ответ на замечание о неправильной парковке

25-летнего мужчину убили в Москве из-за замечания о парковке

1:08
Страхование

Мужчина в Москве получил ножевое ранение в ответ на замечание о неправильной парковке, сообщает Телеграм-канал Shot.

25-летнего мужчину убили в Москве из-за замечания о парковке
Фото: mos.ru by Пресс-служба мэра и Правительства Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

По данным источника, 25-летний Кирилл приехал на мотоцикле в гости к подруге на улицу Краснодарскую. В пешеходной зоне у подъезда была припаркована белая Тойота 22-летнего Шахина Аббасова. Парень сделал водителю замечание, на что Аббасов ударил его ножом в живот.

Пострадавшего госпитализировали в состоянии клинической смерти. Несмотря на попытки реанимации спустя 1,5 часа парень скончался.

Убийца скрылся с места преступления, его ищут правоохранительные органы. Он может передвигаться на "Жигулях" или БМВ.

По данным Mash, Аббасов — уроженец Азербайджана. У убийцы просрочена регистрация, в России он пребывает незаконно. В доме, возле которого произошла трагедия, проживают его отец и брат.

Ранее гражданин Германии сломал ногу во время турбулентности.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Обсудить
Популярное
Константин Эрнст вернул Урганта на Первый канал

Шоумену исполнилось 46 лет.

Генеральный директор Первого канала Эрнст публично поздравил Урганта в эфире КВН
Академик Алексеенко назвал геотермальную энергию самой экологичной
На Земле найден абсолютно чистый и неисчерпаемый источник энергии
Опрыскайте бабушкину квартиру уксусом, и вот для чего
Готовящийся стать отцом Илья Авербух ответил на вопрос, кого хочет больше — мальчика или девочку
Российская армия разбивает тылы ВСУ, начинаются атаки на Очеретино Дмитрий Плотников Русская Финляндия всегда купалась в русских рублях  Сергей Лебедев Израиль решает, чем ответить на однодневную "имиджевую" войну Ирана Юрий Бочаров
Секреты послесмертного существования: квантовая природа человеческого сознания
Искушение волос: три оттенка, которые заводят мужчин
Дождутся из армии: это самые верные породы собак
Дождутся из армии: это самые верные породы собак
Последние материалы
Эксперт дал рекомендации туристам-новичкам
Страны G7 заявили о решимости добиться от России выплаты компенсации Украине
Суп из батата со специями: для поднятия иммунитета
Как определиться с выбором лака для волос
Яна Рудковская обратилась со словами благодарности к Диме Билану
Боец ВСУ Погребняк сдался после прочтения сброшенной с дрона записки
"Джеймс Уэбб" помог понять причину полярных сияний на коричневом карлике W1935
В Германии схватили двоих по подозрению в работе на российские спецслужбы
Россиянка Ермилова: Я не живу вместе с миллиардером Хаубом
Пропадает орхидея? Не паникуйте!
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников