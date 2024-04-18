В Москве 22-летний Шахин Аббасов зарезал прохожего в ответ на замечание о неправильной парковке

25-летнего мужчину убили в Москве из-за замечания о парковке

1:08 Your browser does not support the audio element. Страхование

Мужчина в Москве получил ножевое ранение в ответ на замечание о неправильной парковке, сообщает Телеграм-канал Shot.

Фото: mos.ru by Пресс-служба мэра и Правительства Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

По данным источника, 25-летний Кирилл приехал на мотоцикле в гости к подруге на улицу Краснодарскую. В пешеходной зоне у подъезда была припаркована белая Тойота 22-летнего Шахина Аббасова. Парень сделал водителю замечание, на что Аббасов ударил его ножом в живот.

Пострадавшего госпитализировали в состоянии клинической смерти. Несмотря на попытки реанимации спустя 1,5 часа парень скончался.

Убийца скрылся с места преступления, его ищут правоохранительные органы. Он может передвигаться на "Жигулях" или БМВ.

По данным Mash, Аббасов — уроженец Азербайджана. У убийцы просрочена регистрация, в России он пребывает незаконно. В доме, возле которого произошла трагедия, проживают его отец и брат.

Ранее гражданин Германии сломал ногу во время турбулентности.