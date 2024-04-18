Пассажир Air New Zealand сломал ногу во время турбулентности: драматичная история на борту

Во время турбулентности на борту самолета авиакомпании Air New Zealand один из пассажиров сломал ногу, что принесло ему семь часов страданий от боли. Информация о произошедшем была опубликована в NZ Herald.
Согласно сообщению, немецкие туристы Нико и Саша, проживающие на Бали уже 13 лет, вылетели из Денпасара в Окленд вечером вторника, 16 апреля. После того, как на борту объявили о необходимости пристегнуть ремни безопасности, 47-летний Нико направился в туалет. Как отмечает пассажир, возвращаясь на свое место, он почувствовал турбулентность.
Друг Нико, который ожидал его в аэропорту Окленда, рассказал журналистам, что в результате инцидента его друг получил перелом большеберцовой и малоберцовой костей. "Его нога по сути была сломана пополам", — подчеркнул друг пострадавшего, добавив, что Нико пришлось вынести адскую боль в течение всего перелета.
После приземления пассажира встретили медики, которые предоставили ему первую помощь и доставили в больницу Мидлмор.