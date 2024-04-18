Пассажир Air New Zealand сломал ногу во время турбулентности: драматичная история на борту

Немец сломал ногу во время турбулентности и больше семи часов страдал от боли

1:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

Во время турбулентности на борту самолета авиакомпании Air New Zealand один из пассажиров сломал ногу, что принесло ему семь часов страданий от боли. Информация о произошедшем была опубликована в NZ Herald.

Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Согласно сообщению, немецкие туристы Нико и Саша, проживающие на Бали уже 13 лет, вылетели из Денпасара в Окленд вечером вторника, 16 апреля. После того, как на борту объявили о необходимости пристегнуть ремни безопасности, 47-летний Нико направился в туалет. Как отмечает пассажир, возвращаясь на свое место, он почувствовал турбулентность.

Друг Нико, который ожидал его в аэропорту Окленда, рассказал журналистам, что в результате инцидента его друг получил перелом большеберцовой и малоберцовой костей. "Его нога по сути была сломана пополам", — подчеркнул друг пострадавшего, добавив, что Нико пришлось вынести адскую боль в течение всего перелета.

После приземления пассажира встретили медики, которые предоставили ему первую помощь и доставили в больницу Мидлмор.