Страховщики пошли в "крестовый поход" на кировских автоюристов из-за спорной рекламы

Пять страховщиков подали в суд из-за "неправильной" рекламы автоюристов в Кирове

1:45 Your browser does not support the audio element. Страхование

СК "АльфаСтрахование" обратилась в Арбитражный суд Кировской области с иском к местному УФАС, сообщает АСН.

Фото: flickr.com by Land Rover MENA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Причина обращения в том, что страховщики "АльфаСтрахование", "Югория", "СОГАЗ", "Ингосстрах" и "ВСК" усмотрели нарушение закона в рекламной конструкции компании ООО "ОСАГОСервис". Автоюристы разместили рядом со своим офисом баннер и вывеску, содержащие в том числе текст "ОСАГОСервис. Выплаты по ДТП. Экспертиза. Юрист".

Страховщики посчитали, что этот текст вызывает ложное ощущение, что в офисе работает страховщик или его представитель, которые оказывают услуги по договорам страхования.

Страховые компании обратились с жалобой в антимонопольную службу, но УФАС нарушений не увидела. После этого "АльфаСтрахование"подало иск в арбитражный суд, чтобы заставить антимонопольную службу возобновить дело, выдать предписание о нарушение рекламного законодательства автоюристам, а рекламу убрать.

Третьими лицами в суде выступили "Югория", "СОГАЗ", "Ингосстрах" и "ВСК".

Однако суд тоже не согласился с "АльфаСтрахованием" и иск не удовлетворил. Компания на этом не успокоилась и подала на апелляцию — дело будет рассматриваться в начале мая.

"Озабоченность страховщиков сводится к банальному вредительству, к чему, в принципе, мы серьезно не относимся", — прокомментировали претензии страховщиков автоюристы.

Ранее омский филиал "АльфаСтрахование" выплатил почти 8 млн рублей за тотальный Land Rover.