Машина — тотал, водитель не пострадал: в Омске страховщик выплатил 7,7 млн за влетевший в грузовик Land Rover

В Омске "АльфаСтрахование" выплатило 7,7 млн рублей за тотальный Land Rover

0:55 Your browser does not support the audio element. Страхование

В Омске "АльфаСтрахование" выплатило 7,7 млн рублей владельцу Land Rover, влетевшему в грузовик.

Фото: flickr.com by Таможенная и пограничная охрана США is licensed under public domain

16 октября 2023 года машина двигалась по трассе в Казахстане, когда неожиданно впереди возник грузовик. Водитель Land Rover не успел среагировать и на полной скорости врезался в машину.

В результате аварии кузов машины был полностью деформирован. Сам водитель отделался ушибами.

Страховщик признал автомобиль тотальным и выплатил автовладельцу соответствующую компенсацию по каско. По данным "АльфаСтрахования", это второй по величине убыток по Сибирскому и Дальневосточному региональным центрам компании в 2023 году.

Ранее "Росгосстрах" выплатил компенсации пострадавшим из-за паводка в Оренбургской области.