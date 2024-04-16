Машина — тотал, водитель не пострадал: в Омске страховщик выплатил 7,7 млн за влетевший в грузовик Land Rover

В Омске "АльфаСтрахование" выплатило 7,7 млн рублей владельцу Land Rover, влетевшему в грузовик.
16 октября 2023 года машина двигалась по трассе в Казахстане, когда неожиданно впереди возник грузовик. Водитель Land Rover не успел среагировать и на полной скорости врезался в машину.
В результате аварии кузов машины был полностью деформирован. Сам водитель отделался ушибами.
Страховщик признал автомобиль тотальным и выплатил автовладельцу соответствующую компенсацию по каско. По данным "АльфаСтрахования", это второй по величине убыток по Сибирскому и Дальневосточному региональным центрам компании в 2023 году.
Ранее "Росгосстрах" выплатил компенсации пострадавшим из-за паводка в Оренбургской области.
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