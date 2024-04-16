Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Роскомнадзор рассмотрит обращение о блокировке TikTok на территории РФ
Россиянин посетил Камбоджу и описал ее фразой "больше не ногой"
Тренер рассказал, какое время суток идеально для занятий бегом
Открыт новый метод фильтрации и опреснения воды
Актриса Марина Чернышова выиграла дело об увольнении из театра
Мирная жительница Горловки пострадала из-за подрыва мины "Лепесток"
ОАЭ и КСА не открыли Израилю и США авиапространство для отражения атаки Ирана
Итальянский салат с сельдереем и артишоками: изысканное блюдо
"Норникель" сообщил, что после санкций могут начаться сбои на рынках металлов
Машина — тотал, водитель не пострадал: в Омске страховщик выплатил 7,7 млн за влетевший в грузовик Land Rover

В Омске "АльфаСтрахование" выплатило 7,7 млн рублей за тотальный Land Rover

0:55
Страхование

В Омске "АльфаСтрахование" выплатило 7,7 млн рублей владельцу Land Rover, влетевшему в грузовик.

В Омске "АльфаСтрахование" выплатило 7,7 млн рублей за тотальный Land Rover
Фото: flickr.com by Таможенная и пограничная охрана США is licensed under public domain

16 октября 2023 года машина двигалась по трассе в Казахстане, когда неожиданно впереди возник грузовик. Водитель Land Rover не успел среагировать и на полной скорости врезался в машину.

В результате аварии кузов машины был полностью деформирован. Сам водитель отделался ушибами.

Страховщик признал автомобиль тотальным и выплатил автовладельцу соответствующую компенсацию по каско. По данным "АльфаСтрахования", это второй по величине убыток по Сибирскому и Дальневосточному региональным центрам компании в 2023 году.

Ранее "Росгосстрах" выплатил компенсации пострадавшим из-за паводка в Оренбургской области.

 

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Экспертные советы: как успешно проносить ручную кладь на борт самолета сверх нормы

Стюардессы поделились советами о том, как успешно справиться с проблемой перевеса ручной клади при посадке на борт самолета.

Стюардессы поделились секретом, как проносить на борт ручную кладь сверх нормы
Как использовать чистотел на участке
Польза огромна: рассказываем, как использовать чистотел на участке
Почему служебных собак всегда ждет усыпление: спецслужбы открыли правду
Екатерина Стриженова показала семейное фото с дочерью и очаровательными внуками: безграничное счастье
Си Цзиньпин высказался по поводу "мирных переговоров" в Швейцарии по Украине Любовь Степушова Под Харьковом "Искандер" уничтожил кого-то "важного", в Часовом Яре ВДВ давит ВСУ Дмитрий Плотников Пенза: провинциальный русский город заворожит достопримечательностями Ирина Савченко
Новые правила ручной клади: что изменится с 11 апреля в авиакомпании "Red Wings"
Идеальное сочетание: вот что нужно посадить рядом с пионами
Затачиваем тупой секатор: не придётся покупать новый инструмент
Затачиваем тупой секатор: не придётся покупать новый инструмент
Последние материалы
ICE Futures: биржевая стоимость какао-бобов составляет 11 тысяч долларов за тонну
Как справиться с тлёй на рассаде
Насколько действительно полезны смузи, как мы обычно предполагаем
Три миллиарда лет климат на Земле позволит сохранить возможность существования всех известных форм жизни
Клиенты "Росгосстраха" из зоны подтопления в Оренбургской области получили выплаты
Нашумевший законопроект об ужесточении мобилизации подписал Зеленский
Кинологи рассказали, как отучить собаку тянуть поводок
Foreign Affairs приводит подробности срыва переговоров в Стамбуле
Политик Филиппо заявил об отсутствии желания у французов воевать против России
В РПЦ выступили против рекламы и показа "Слова пацана" на телеканалах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников