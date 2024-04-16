"Росгосстрах" выплатил компенсации 53 пострадавшим из-за паводка в Оренбургской области

Клиенты "Росгосстраха" из зоны подтопления в Оренбургской области получили выплаты

1:41 Your browser does not support the audio element. Страхование

53 клиента "Росгосстраха" из зоны паводка в Оренбургской области уже получили страховые выплаты за повреждённое стихией жилье и домашнее имущество, сообщили в компании.

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Общий объем возмещений пострадавшим составил почти 6,8 млн рублей.

В "Росгосстрахе" отметили, что всего на сегодняшний день поступило 188 заявлений от физических лиц и пять — от компаний Орска. Первые выплаты страховщик произвёл, как только начала спадать вода и стало возможным оценить размер ущерба. Урегулирование проходило в упрощённом порядке, подчеркнули в страховой компании.

"Оценить весь объем ущерба пока очень сложно, потому что во многих местах пока стоит вода и к домам сложно подобраться. Наши эксперты осмотрели уже более 80 застрахованных объектов, порой для этого им приходилось преодолевать серьёзные водные преграды. Сейчас собираем документы", — рассказала директор филиала "Росгосстраха" в Оренбургской области Анна Соколова.

Она отметила, что в последние дни поток обращений от клиентов существенно снизился.

В "Росгосстрахе" напомнили, что заявить о страховом событии и проконсультироваться можно через звонок в Единый контакт-центр компании (тел. 0530 или 8-800-200-99-77) либо через специальный раздел на официальном сайте компании.

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