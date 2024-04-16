Краткосрочные полисы ОСАГО не вызвали интереса у российских автовладельцев

"Автостат": россияне оформили всего 2296 коротких ОСАГО за всё время

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По состоянию на 1 апреля 2024 года российские автовладельцы оформили 2296 краткосрочных полисов ОСАГО, сообщает "Автостат" со ссылкой на данные главы Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгения Уфимцева.

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Для сравнения, ежегодно в России оформляется более 42 млн полноценных ОСАГО, отмечает "Автостат".

Что касается "коротышей", то чаще всего водители оформляют их на максимально возможный период — месяца. Средняя премия по краткосрочным ОСАГО составляет 4796 рублей.

Ранее кассационный суд заявил, что страховые выплаты по ОСАГО могут переходить по наследству.