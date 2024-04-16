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Право на страховую выплату по ОСАГО в случае смерти потерпевшего имеют его наследники

Кассационный суд: выплата по ОСАГО переходит по наследству

2:18
Страхование

Право на получение страховой выплаты по полису ОСАГО в случае гибели потерпевшего в результате ДТП переходит к его наследникам, следует из нового обзора судебной практики Девятого Кассационного суда общей юрисдикции.

Кассационный суд: выплата по ОСАГО переходит по наследству
Фото: freepik.com by xb100 is licensed under public domain

Суд рассматривает страховой случай, когда в дорожной аварии погибла мать, а через четыре месяца умер сын, который должен был получить от страховщика виновника ДТП компенсацию 475 тысяч рублей по ОСАГО как потерпевший.

У умершего осталась наследница — сестра. Однако страховщик отказал ей в выплате. Финомбудсмен поддержал решение страховой компании, отметив, что страховые выплаты по наследству не передаются. Об этом пишет "Российская газета".

Сестра умершего обратилась в суд. В первой и апелляционной инстанции посчитали, что женщина не имеет право на получение страховой суммы, так как оно неразрывно связано с личностью умершего. При жизни он не обращался к страховщику за выплатой, а значит, сумма не входит в состав наследства — к такому выводу пришли суды.

Однако Девятый кассационный суд не поддержал такую логику и отменил оба решения.

Из обзора следует, что право на страховую выплату согласно п. 6 ст. 12 закона об ОСАГО не равно праву требования компенсации вреда жизни и здоровью по п. 2 ст. 112 ГК РФ. Смерть потерпевшего является страховым случаем и не является имущественным правом, неразрывно связанным с личностью выгодоприобретателя, подчёркивает суд.

В обзоре отмечается, что требование страховой выплаты может перейти к другому лицу на основании договора цессии. Закон об ОСАГО не запрещает переход права на страховую компенсацию к наследникам в случае смерти потерпевшего.

Кассационная инстанция пояснила, что первый и апелляционный суды должны были не отклонять иск, а сначала выяснить, вступила ли женщина в наследство. В связи с этим суд отправил иск на новое рассмотрение.

Ранее эксперт рассказал о способе получить страховую выплату за затопление дома.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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