Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Покушавшийся на бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова схвачен в Москве
Виктория Боня и Алёна Водонаева познакомили своих детей
Какие пищевые привычки приводят к набору веса
В Швейцарии создан трёхногий робот для космических исследований
Как приготовить блюдо по макробиотической диете
Стюардессы объяснили, почему нельзя носить кроссовки и джинсы в самолете
Росреестр зафиксировал более 30 тысяч сделок с вторичной недвижимостью в Москве
Историк Николай Стариков назвал конфликт Ирана и Израиля "договорняком"
Рассказываем об обработке огорода
Безопасность в приоритете: эксперт советует региональным жителям страховать свое имущество от наводнений

Эксперт указал на единственный способ получить компенсацию за затопление дома

1:57
Страхование

Жителям регионов, которые потенциально могут столкнуться с риском наводнения, стоит обратить внимание на страхование своего имущества. Это единственный способ получить справедливую компенсацию, заявил эксперт по банкротству и юрист Дмитрий Кваша.

Эксперт указал на единственный способ получить компенсацию за затопление дома
Фото: commons.wikimedia.org by alinco_fan is licensed under CC BY 3.0

"Конечно, местные администрации могут компенсировать жертвам паводка их потери какими-то дотациями, чтобы людям попросту не пришлось голодать. Однако не стоит забывать, что материальные средства будут предоставлены лишь в рамках установленных для этого бюджетов и всех потерь не покроют. Рассчитывать на то, что удастся взыскать что-то через суд, вообще не приходится: прецеденты таких дел были, и они все решались не в пользу истца", — подчеркнул Кваша, передает Общественная Служба Новостей.

В случае разрушения плотины, как в Орске, ответственность будет установлена. Однако ущерб от наводнения оценивается в миллиарды рублей, которых не хватит ни у одного застройщика. В случае обращения в суд, они просто обанкротятся.

ЕАН сообщает, что жители Оренбургской области, пострадавшие от наводнения, начали получать компенсации. По информации правительства региона, было подано 268 049 заявлений, из которых около 214 тыс. были на получение единовременной материальной помощи в размере 20 тыс. рублей. Принято 6 187 решений о выплате по этой категории.

Всего помощь была оказана 5 680 жителям на общую сумму 113,6 млн рублей. Также 32 пострадавшим была оказана помощь на сумму 1,6 млн рублей из-за потери первоначально необходимого имущества (от 50 до 100 тыс. рублей на человека).

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Экспертные советы: как успешно проносить ручную кладь на борт самолета сверх нормы

Стюардессы поделились советами о том, как успешно справиться с проблемой перевеса ручной клади при посадке на борт самолета.

Стюардессы поделились секретом, как проносить на борт ручную кладь сверх нормы
Россиянам рассказали, каких собак всегда усыпляют
Почему служебных собак всегда ждет усыпление: спецслужбы открыли правду
Екатерина Стриженова показала семейное фото с дочерью и очаровательными внуками: безграничное счастье
Польза огромна: рассказываем, как использовать чистотел на участке
Российские десантники получили в зоне СВО новый самоходный комплекс "Лотос" Дмитрий Плотников Лондон откажется конфисковать активы и сбивать дроны России над Украиной Любовь Степушова Пенза: провинциальный русский город заворожит достопримечательностями Ирина Савченко
Новые правила ручной клади: что изменится с 11 апреля в авиакомпании "Red Wings"
Как правильно омолодить гортензию и вернуть ей прежнюю красоту
"Баба-яга" приехала из зоны СВО: стали известны подробности об обнаруженном в московском офисе беспилотнике
"Баба-яга" приехала из зоны СВО: стали известны подробности об обнаруженном в московском офисе беспилотнике
Последние материалы
Покушавшийся на бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова схвачен в Москве
Виктория Боня и Алёна Водонаева познакомили своих детей
Какие пищевые привычки приводят к набору веса
Эксперт указал на единственный способ получить компенсацию за затопление дома
В Швейцарии создан трёхногий робот для космических исследований
Как приготовить блюдо по макробиотической диете
Стюардессы объяснили, почему нельзя носить кроссовки и джинсы в самолете
Историк Николай Стариков назвал конфликт Ирана и Израиля "договорняком"
Росреестр зафиксировал более 30 тысяч сделок с вторичной недвижимостью в Москве
Рассказываем об обработке огорода
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников