Безопасность в приоритете: эксперт советует региональным жителям страховать свое имущество от наводнений

Эксперт указал на единственный способ получить компенсацию за затопление дома

1:57 Your browser does not support the audio element. Страхование

Жителям регионов, которые потенциально могут столкнуться с риском наводнения, стоит обратить внимание на страхование своего имущества. Это единственный способ получить справедливую компенсацию, заявил эксперт по банкротству и юрист Дмитрий Кваша.

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"Конечно, местные администрации могут компенсировать жертвам паводка их потери какими-то дотациями, чтобы людям попросту не пришлось голодать. Однако не стоит забывать, что материальные средства будут предоставлены лишь в рамках установленных для этого бюджетов и всех потерь не покроют. Рассчитывать на то, что удастся взыскать что-то через суд, вообще не приходится: прецеденты таких дел были, и они все решались не в пользу истца", — подчеркнул Кваша, передает Общественная Служба Новостей.

В случае разрушения плотины, как в Орске, ответственность будет установлена. Однако ущерб от наводнения оценивается в миллиарды рублей, которых не хватит ни у одного застройщика. В случае обращения в суд, они просто обанкротятся.

ЕАН сообщает, что жители Оренбургской области, пострадавшие от наводнения, начали получать компенсации. По информации правительства региона, было подано 268 049 заявлений, из которых около 214 тыс. были на получение единовременной материальной помощи в размере 20 тыс. рублей. Принято 6 187 решений о выплате по этой категории.

Всего помощь была оказана 5 680 жителям на общую сумму 113,6 млн рублей. Также 32 пострадавшим была оказана помощь на сумму 1,6 млн рублей из-за потери первоначально необходимого имущества (от 50 до 100 тыс. рублей на человека).